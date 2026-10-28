Covards (Acords)

Vine i torna'm a abraçar

Acords Acords
La Fúmiga
Tot està per fer - Acords i lletres de La fúmiga per a guitarra i ukelele
Tot està per fer - Acords i lletres de La fúmiga per a guitarra i ukelele
SOLVine i torna'm a aREbraçar,
però apreta'm ben LAmfort
SOLque em done just per resREpirar,
MImque no REsabem quan tornaràs.
I SOLsempre ens passa igual,
tots els REfantasmes venen quan te'n LAmvas.
SOLL'amor ho ha silenREciat,
alMImhora tot es REtrenca en el comiat.

MImMai volem per a queSImdar-nos
i mai junts hem aLAmterrat.
MImHa sigut inobliSImdable,
però mai hem despeMImgat.
Som tan coSImvards.
Som tan coDOvards.

La distància ja no SOLfa mal,
però el temps es torna a paRErar.
No podem tornar-ho a LAmintentar,
que no puc més, que el cap no MImva,
i el cor se'ns REestà congeSOLlant.
Ja no vull trobar-te a REfaltar.
Ara hem de soltar-nos les LAmmans.
Apreta'm fort, que mai se MImsap
si és este el REnostre últim aSOLbraç.

RE LAm MIm RE

Ja no MImvull seguir.
T'he troMImbat a tu.
M'has troLAmbat a mi.
I ara MImsí que sí.

Que hi MImpenso
i SImveig que la distància ens fa LAmmal.
Han sigut tantes vegades MIm
que ens SImhem trobat de nit d'aLAmmagades.
Ens hem estimat fort, però a veMImgades
no conSImtroles el fiDOnal.

SOLNo hay que llorar,
que la REvida es un carnaval.
Y las LAmpenas se van, las penas se van.
Y las MImpenas se van canREtando.

La disSOLtància ja no fa mal,
però REel temps es torna a parar.
No podem tornar-ho a inLAmtentar,
que no puc més, que el cap no MImva,
i el cor se'ns està REcongelant. SOL
Ja no vull trobar-te a falREtar.
Ara hem de soltar-nos les LAmmans.
Apreta'm fort, que mai se MImsap
si és este el REnostre últim SOLabraç.

SOLNo hay que llorar,
que la REvida es un carnaval.
Y las LAmpenas se van, las penas se van.
Y las MImpenas se van canREtando.

SOLNo hay que llorar,
que la REvida es un carnaval.
Y las LAmpenas se van, las penas se van.
Y las MImpenas se van, las penas se van.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi