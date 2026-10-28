SOLVine i torna'm a aREbraçar, però apreta'm ben LAmfort SOLque em done just per resREpirar, MImque no REsabem quan tornaràs. I SOLsempre ens passa igual, tots els REfantasmes venen quan te'n LAmvas. SOLL'amor ho ha silenREciat, alMImhora tot es REtrenca en el comiat.
MImMai volem per a queSImdar-nos i mai junts hem aLAmterrat. MImHa sigut inobliSImdable, però mai hem despeMImgat. Som tan coSImvards. Som tan coDOvards.
La distància ja no SOLfa mal, però el temps es torna a paRErar. No podem tornar-ho a LAmintentar, que no puc més, que el cap no MImva, i el cor se'ns REestà congeSOLlant. Ja no vull trobar-te a REfaltar. Ara hem de soltar-nos les LAmmans. Apreta'm fort, que mai se MImsap si és este el REnostre últim aSOLbraç.
RELAmMImRE
Ja no MImvull seguir. T'he troMImbat a tu. M'has troLAmbat a mi. I ara MImsí que sí.
Que hi MImpenso i SImveig que la distància ens fa LAmmal. Han sigut tantes vegades MIm que ens SImhem trobat de nit d'aLAmmagades. Ens hem estimat fort, però a veMImgades no conSImtroles el fiDOnal.
SOLNo hay que llorar, que la REvida es un carnaval. Y las LAmpenas se van, las penas se van. Y las MImpenas se van canREtando.
La disSOLtància ja no fa mal, però REel temps es torna a parar. No podem tornar-ho a inLAmtentar, que no puc més, que el cap no MImva, i el cor se'ns està REcongelant. SOL Ja no vull trobar-te a falREtar. Ara hem de soltar-nos les LAmmans. Apreta'm fort, que mai se MImsap si és este el REnostre últim SOLabraç.
SOLNo hay que llorar, que la REvida es un carnaval. Y las LAmpenas se van, las penas se van. Y las MImpenas se van canREtando.
SOLNo hay que llorar, que la REvida es un carnaval. Y las LAmpenas se van, las penas se van. Y las MImpenas se van, las penas se van.