Creu en tu (Acords)

Tu dibuixes cada dia els llavis del meu somriure

Acords Acords
Abraham Mateo
Intro: SIm SOL RE

Tu diSImbuixes cada dia els llaSOLvis del meu somriure,
amb canREçons del teu John Lennon que escoltaves quan vas néixer.

SImSoc aquí perSOLdut en una REilla.
SImTot el que jo SOLtinc t'ho dec a REtu.
MImEnviaré al món aLAvui un MIm"S.O.S"
on diré en poques línies LA"Tu ho ets tot".

Pare, SImsaps que la SOLvida sense REtu ja no té senLAtit.
Has de lluiSImtar. El SOLteu cor no és LAfort,
creu en SImtu. Ets la SOLllum del meu caREmí. Sempre has esLAtat
un guanyaSImdor. Pare, SOLsaps que jo t'esLAtimo.
Creu en SImtu, creu en LAtu, creu en SImtu. LA

SImEscoltant el SOLcant d'una siRErena,
SImhe vist tanta SOLgent que ha naufraREgat,
MImtants de somnis desitLAjats que mai seMImran,
però si no deixem que passi, LAvenceràs.

Pare, SImsaps que la SOLvida sense REtu ja no té senLAtit.
Has de lluiSImtar. El SOLteu cor no és LAfort,
creu en SImtu. Ets la SOLllum del meu caREmí. Sempre has esLAtat
un guanyaSImdor. Pare, SOLsaps que jo t'esLAtimo.
Creu en SImtu, creu en LAtu, creu en SImtu. LA

Vull un SOLmón en què somriguis quan camines i m'abraces,
un fuREtur ple d'esperances en què tu em vegis créixer,
obliSOLdar-nos de les penes, les derrotes i els mals dies,
comparREtir cada alegria, cada pas, cada victòria.
Vull un SOLmón on tu em guiis, on tu siguis l'esperança,
on la REforça que tu em dones sigui la del primer dia.
AleSOLgria, esperança, molt amor i confiança,
perquè LAtu ets el meu pare, tu em vas donar la vida.

Pare, SImsaps que la SOLvida sense REtu ja no té senLAtit.
Has de lluiSImtar. El SOLteu cor no és LAfort,
creu en SImtu. Ets la SOLllum del meu caREmí. Sempre has esLAtat
un guanyaSImdor. Pare, SOLsaps que jo t'esLAtimo.
Pare, SImsaps que la SOLvida sense REtu ja no té senLAtit.
Has de lluiSImtar. El SOLteu cor no és LAfort,
creu en SImtu. Ets la SOLllum del meu caREmí. Sempre has esLAtat
un guanyaSImdor. Pare, SOLsaps que jo t'esLAtimo.

Creu en SImtu, creu en LAtu, creu en SImtu.LA
Creu en SImtu, creu en LAtu, creu en SImtu.LA

SImSoc aquí perSOLdut en una... REilla.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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