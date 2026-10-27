Intro:
SIm SOL RE
Tu di
SImbuixes cada dia els lla SOLvis del meu somriure,
amb can
REçons del teu John Lennon que escoltaves quan vas néixer. SImSoc aquí per SOLdut en una REilla. SImTot el que jo SOLtinc t'ho dec a REtu. MImEnviaré al món a LAvui un MIm"S.O.S"
on diré en poques línies
LA"Tu ho ets tot".
Pare,
SImsaps que la SOLvida sense REtu ja no té sen LAtit.
Has de llui
SImtar. El SOLteu cor no és LAfort,
creu en
SImtu. Ets la SOLllum del meu ca REmí. Sempre has es LAtat
un guanya
SImdor. Pare, SOLsaps que jo t'es LAtimo.
Creu en
SImtu, creu en LAtu, creu en SImtu. LA SImEscoltant el SOLcant d'una si RErena, SImhe vist tanta SOLgent que ha naufra REgat, MImtants de somnis desit LAjats que mai se MImran,
però si no deixem que passi,
LAvenceràs.
Pare,
SImsaps que la SOLvida sense REtu ja no té sen LAtit.
Has de llui
SImtar. El SOLteu cor no és LAfort,
creu en
SImtu. Ets la SOLllum del meu ca REmí. Sempre has es LAtat
un guanya
SImdor. Pare, SOLsaps que jo t'es LAtimo.
Creu en
SImtu, creu en LAtu, creu en SImtu. LA
Vull un
SOLmón en què somriguis quan camines i m'abraces,
un fu
REtur ple d'esperances en què tu em vegis créixer,
obli
SOLdar-nos de les penes, les derrotes i els mals dies,
compar
REtir cada alegria, cada pas, cada victòria.
Vull un
SOLmón on tu em guiis, on tu siguis l'esperança,
on la
REforça que tu em dones sigui la del primer dia.
Ale
SOLgria, esperança, molt amor i confiança,
perquè
LAtu ets el meu pare, tu em vas donar la vida.
Pare,
SImsaps que la SOLvida sense REtu ja no té sen LAtit.
Has de llui
SImtar. El SOLteu cor no és LAfort,
creu en
SImtu. Ets la SOLllum del meu ca REmí. Sempre has es LAtat
un guanya
SImdor. Pare, SOLsaps que jo t'es LAtimo.
Pare,
SImsaps que la SOLvida sense REtu ja no té sen LAtit.
Has de llui
SImtar. El SOLteu cor no és LAfort,
creu en
SImtu. Ets la SOLllum del meu ca REmí. Sempre has es LAtat
un guanya
SImdor. Pare, SOLsaps que jo t'es LAtimo.
Creu en
SImtu, creu en LAtu, creu en SImtu. LA
Creu en
SImtu, creu en LAtu, creu en SImtu. LA SImSoc aquí per SOLdut en una... REilla.
Tu di
amb can
on diré en poques línies
Pare,
Has de llui
creu en
un guanya
Creu en
però si no deixem que passi,
Pare,
Has de llui
creu en
un guanya
Creu en
Vull un
un fu
obli
compar
Vull un
on la
Ale
perquè
Pare,
Has de llui
creu en
un guanya
Pare,
Has de llui
creu en
un guanya
Creu en
Creu en