Creu-me (Acords)

Que ja està decidit, no cal que miris enrere

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LAmaj7 SI DO#m SOL#m
LAmaj7 SI DO#m SOL#m

LAmaj7Que ja està deciSIdit, no cal que miris enDO#mrere.
Que tot el que ens esSOL#mpera ho tenim a tocar.
LAmaj7No perdis gaire SItemps, ja saps que friso per DO#mveure't. (veure't). SOL#m

LAmaj7Les piles carreSIgades, la motxilla ben DO#mplena,
l'inici d'una SOL#mtravessia al·lucinant.
LAmaj7Comença l'avenSItura i jo vull viure-la al DO#teu costat!

FA#m7Creu-me! Que la SIvida tot just coMImaj7mença,
que noDO#mmés tinc ganes de FA#m7veure món.
Tot el SIque hem somiat ens esDO#tà esperant!

Au, FA#m7creu-me! Que ja SIno tenim res a MImaj7perdre,
així que DO#mpren alè i atreFA#m7veix-te fort.
Ara SIja ningú no ens poDO#mdrà aturar! SOL#m

LAmaj7Ja sento com el SIvent m'acaricia l'esDO#mquena,
milions de papaSOL#mllones al meu voltant.
LAmaj7Agafa'm de la SImà i sent com el cor em baDO#mtega. (batega). SOL#m

LAmaj7Tinc tota l'enerSIgia per recórrer el plaDO#mneta,
soc una superSOL#mnova interestel·lar.
LAmaj7Comença l'avenSItura i jo vull viure-la al DO#teu costat!

FA#m7Creu-me! Que la SIvida tot just coMImaj7mença,
que noDO#mmés tinc ganes de FA#m7veure món.
Tot el SIque hem somiat ens esDO#tà esperant!

Au, FA#m7creu-me! Que ja SIno tenim res a MImaj7perdre,
així que DO#mpren alè i atreFA#m7veix-te fort.
Ara SIja ningú no ens poDO#mdrà aturar! SOL#m

LAmaj7(Ja sento com el SIvent m'acaricia l'esDO#mquena...)
(Soc una superSOL#mnova interestel·lar...)
LAmaj7Comença l'avenSItura i jo vull viure-la al DO#teu costat!

FA#m7Creu-me! Que la SIvida tot just coMImaj7mença,
que noDO#mmés tinc ganes de FA#m7veure món.
Tot el SIque hem somiat ens esDO#tà esperant!

Au, FA#m7creu-me! Que ja SIno tenim res a MImaj7perdre,
així que DO#mpren alè i atreFA#m7veix-te fort.
Ara SIja ningú no ens poDO#mdrà aturar! SOL#m

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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