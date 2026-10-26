SOLCriatura dolRE7císsima, que SOLfores RE7 SOLla sola riba RE7forta, un deix d’iSOLdea, SOL7 SOLla mà que entre RE7les meues perduSOLrava! SOL7 SOLla mà que entre RE7les meues perduSOLrava! SOL7
SOLNo sé si m’estiRE7maves: t’esSOLtimava RE7 SOLi això era RE7tot, i això era SOLprou, SOL7 DOi els nostres cossos oRE7braven en llur SOLglòria. SOL7 DOI els nostres cossos oRE7braven en llur SOLglòria.
MImÉrem hostes del bes i la insisSI7tència MImi et sabia ma LA7carn meraveRE7llada DOi argument negaRE7dor de la nosSOLtàlgia. SOL7
DOI argument negaRE7dor de la nosSOLtàlgia. RE7 DOTenies dènou anys, RE7i a punt SOLla joia, RE7 DOi esperança de RE7mi en les teSOLues galtes, RE7 DOjo t’intentava noms RE7i altres caSOLrícies. RE7 DOVindrà l’hora de RE7vore dins SOLels versos RE7 DOi algú dirà de RE7mi: heus ací SOLun home RE7 DOque moria allaRE7rat en clars SOLabismes. RE7 DOPerò no hi trobaRE7ran ta pau, SOLtos muscles, RE7 DOla teua olor comRE7pleta peSOLnetrant-me? RE7 DONo hi llegiran ton RE7nom amb un SOLbell pànic? RE7