Criatura dolcíssima (Acords)

Criatura dolcíssima, que fores

Acords Acords
Lluís Llach
lluis llach somniem
lluis llach somniem
SOLCriatura dolRE7císsima, que SOLfores RE7
SOLla sola riba RE7forta, un deix d’iSOLdea, SOL7
SOLla mà que entre RE7les meues perduSOLrava! SOL7
SOLla mà que entre RE7les meues perduSOLrava! SOL7

SOLNo sé si m’estiRE7maves: t’esSOLtimava RE7
SOLi això era RE7tot, i això era SOLprou, SOL7
DOi els nostres cossos oRE7braven en llur SOLglòria. SOL7
DOI els nostres cossos oRE7braven en llur SOLglòria.

MImÉrem hostes del bes i la insisSI7tència
MImi et sabia ma LA7carn meraveRE7llada
DOi argument negaRE7dor de la nosSOLtàlgia. SOL7

DOI argument negaRE7dor de la nosSOLtàlgia. RE7
DOTenies dènou anys, RE7i a punt SOLla joia, RE7
DOi esperança de RE7mi en les teSOLues galtes, RE7
DOjo t’intentava noms RE7i altres caSOLrícies. RE7
DOVindrà l’hora de RE7vore dins SOLels versos RE7
DOi algú dirà de RE7mi: heus ací SOLun home RE7
DOque moria allaRE7rat en clars SOLabismes. RE7
DOPerò no hi trobaRE7ran ta pau, SOLtos muscles, RE7
DOla teua olor comRE7pleta peSOLnetrant-me? RE7
DONo hi llegiran ton RE7nom amb un SOLbell pànic? RE7

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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