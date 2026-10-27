SOL DO
SOLSi tens la sensació de que no vius
DOla vida que voldries tenir
SOLi no has arribat ni a la meitat
DOdels objectius desitjats.
SOLQuan la pressió i la por
SOLet convencin que ja estàs acabat,
DOno et deixis que et trepitgin els fantasmes del passat.
MImNo vulguis ser un més.
REPer mi, tu ets especial.
DORecorda: RE
MImningú REha dit que això fos fàcil,
DOninREgú ho ha dit, però abans de pensar…
SOLCrida,
REcrida ben fort,
MIm
DO RE
SOLcrida ben fort.
REUo uo uo uo!
MImCrida ben fort.
DOUo uo uo uo! RE
SOL DO
SOLDius que avui t’han sentit ploDOrar
SOLels teus fills quan sorties de casa,
DOquan creies que ningú et mirava.
Mil espurnes de color SIalegren al cel
MImaquesta nit, aquesta DOnit.
El mar reflexa un eSIxèrcit d’estrelles
MImrodejant la RElluna DOplena. RE
SOLCrida,
REcrida ben fort,
MIm
DO RE
SOLcrida ben fort.
REUo uo uo uo!
MImCrida ben fort.
DO RE MIm
DOUo uo uo uo! RE
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.