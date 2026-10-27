ReSIcorda'm que quan et MIvegi no passi de SIllarg; que la meva MIpell sigui aRE#mquella de fa uns MIanys.
SOL#mDigue'm que no tingui por quan FA#m'espanto, que segueixi sent el que MIcanto, que no m'aturi. I SOL#mdigue'm que cregui en tot el FA#que dubto, que no per tot tenim resMIpostes. I sobretot...
SICrida'm MIavui allò que SIsoc, allò MIque visc. SOL#mCrida'm MIavui SOL#mqui soc per si no em MImaj7reconec, SOL#mqui soc per si jo no MImaj7em veig. SOL#mQui FA#soc?
SIMISIMI
ReSIcorda'm que el caMImí que prenc l'he triat MIjo, que SItorni a somMIriure quan RE#mpensi en tot aMIllò.
SOL#mDigue'm que és normal perdre l'equiFA#libri, que la solitud MIno és perversa; la pell ens crida. SOL#mDigue'm que em busqui fins a l'úlFA#tim dia. Que no, que ningú no és MIperfecte. I sobretot...
SICrida'm MIavui allò que SIsoc, allò MIque visc. SOL#mCrida'm MIavui SOL#mqui soc per si no em MImaj7reconec, SOL#mqui soc per si jo no MImaj7em veig. SOL#mQui FA#soc?
MIDigue'm que em RE#7veus al fons dels SOL#mulls, que encara hi DO#soc. MII que els meus RE#7ossos encara SOL#msón transpaDO#rents. MII que no ha pasFA#sat el SOL#mtemps. MII que no ha pasFA#sat el SItemps.