SI MI SI MI



Re SI corda'm que quan et MI vegi

no passi de SI llarg;

que la meva MI pell sigui

a RE#m quella de fa uns MI anys.



SOL#m Digue'm que no tingui por quan FA# m'espanto,

que segueixi sent el que MI canto, que no m'aturi.

I SOL#m digue'm que cregui en tot el FA# que dubto,

que no per tot tenim res MI postes. I sobretot...



SI Crida'm MI avui allò que SI soc,

allò MI que visc.

SOL#m Crida'm MI avui SOL#m qui soc per

si no em MImaj7 reconec,

SOL#m qui soc per si jo no MImaj7 em veig.

SOL#m Qui FA# soc?



SI MI SI MI



Re SI corda'm que el ca MI mí que prenc

l'he triat MI jo,

que SI torni a som MI riure

quan RE#m pensi en tot a MI llò.



SOL#m Digue'm que és normal perdre l'equi FA# libri,

que la solitud MI no és perversa; la pell ens crida.

SOL#m Digue'm que em busqui fins a l'úl FA# tim dia.

Que no, que ningú no és MI perfecte. I sobretot...



SI Crida'm MI avui allò que SI soc,

allò MI que visc.

SOL#m Crida'm MI avui SOL#m qui soc per

si no em MImaj7 reconec,

SOL#m qui soc per si jo no MImaj7 em veig.

SOL#m Qui FA# soc?



MI Digue'm que em RE#7 veus al fons dels SOL#m ulls,

que encara hi DO# soc.

MI I que els meus RE#7 ossos encara

SOL#m són transpa DO# rents.

MI I que no ha pas FA# sat el SOL#m temps.

MI I que no ha pas FA# sat el SI temps.