Crida'm (Acords)

Recorda'm que quan et vegi

Acords Acords
Gemma Humet
gemma humet encara
gemma humet encara
SI MI SI MI

ReSIcorda'm que quan et MIvegi
no passi de SIllarg;
que la meva MIpell sigui
aRE#mquella de fa uns MIanys.

SOL#mDigue'm que no tingui por quan FA#m'espanto,
que segueixi sent el que MIcanto, que no m'aturi.
I SOL#mdigue'm que cregui en tot el FA#que dubto,
que no per tot tenim resMIpostes. I sobretot...

SICrida'm MIavui allò que SIsoc,
allò MIque visc.
SOL#mCrida'm MIavui SOL#mqui soc per
si no em MImaj7reconec,
SOL#mqui soc per si jo no MImaj7em veig.
SOL#mQui FA#soc?

SI MI SI MI

ReSIcorda'm que el caMImí que prenc
l'he triat MIjo,
que SItorni a somMIriure
quan RE#mpensi en tot aMIllò.

SOL#mDigue'm que és normal perdre l'equiFA#libri,
que la solitud MIno és perversa; la pell ens crida.
SOL#mDigue'm que em busqui fins a l'úlFA#tim dia.
Que no, que ningú no és MIperfecte. I sobretot...

SICrida'm MIavui allò que SIsoc,
allò MIque visc.
SOL#mCrida'm MIavui SOL#mqui soc per
si no em MImaj7reconec,
SOL#mqui soc per si jo no MImaj7em veig.
SOL#mQui FA#soc?

MIDigue'm que em RE#7veus al fons dels SOL#mulls,
que encara hi DO#soc.
MII que els meus RE#7ossos encara
SOL#msón transpaDO#rents.
MII que no ha pasFA#sat el SOL#mtemps.
MII que no ha pasFA#sat el SItemps.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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