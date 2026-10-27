Crit (Acords)

Ens heu venut esquerdes

Acords Acords
Marco Sanfilippo
SIm FA# LA MI7 x2

SImEns heu venut esquerdes,
SImenvasos plens de pols,
FA#estels orfes de terra,
SImabismes sense fons.
LAEns heu cantat quimeres,
SImdeesses i horitzons,
MI7muntanyes que es veneren,
SImocelles que emprenen vols.
SImEns heu cantat d’orquestres,
SImd’espelmes i racons,
FA#del vi de la conquesta,
SImdels monstres plens de pors.
LAEns heu lliurat la festa,
SImde l’odi n’heu fet clor.
MI7Després de la tempesta,
SImno resta un bri d’amor.

SImEns heu omplert la testa,
SImles entranyes i el cor
FA#d’una falsa protesta,
SImd’una èpica que mor.
LAPerò avui ja no ens enganya
SImel pinzell abellidor,
MI7perquè avui us volem dir
SImque la veritat ja no ens fa por.

I per què FA#no heu cantat
LAdel trampós MI7desengany,
SImen què el cos FA#ja no sent
SImel que el buit s’ha emporMI7tat?

SImQuè em passa entre les mans?
SImQuè em diuen les parets?
FA#Per què no és com abans
SImel paradís promès?
LAPer què les fulles temen
SImcants fúnebres, sanglots?
MI7Per què els matins no cremen?
SImPer què fugen els mots?
SImPer què la poesia
SImara és adúltera i vulgar?
FA#Per què l’art-bruixeria
SImara és cendra de bar?
LAPer què les lleus onades
SImno llencen mil colors?
MI7Per què la papallona
SImem sembla un rostre clos?

SImEns heu omplert la testa,
SImles entranyes i el cor
FA#d’una falsa protesta,
SImd’una èpica que mor.
LAPerò avui ja no ens enganya
SImel pinzell abellidor,
MI7perquè avui us volem dir
SImque la veritat ja no ens fa por.

I per què FA#no heu cantat
LAdel trampós MI7desengany,
SImen què el cos FA#ja no sent
SImel que el buit s’ha emporMI7tat?

SIm FA# LA MI7 x2

SImI per què FA#no heu cantat
LAd'aquest crit oMI7fegat
SImen què el món FA#ja no viu
LAen el plor enMI7llustrat?

SIm FA# LA MI7 x2

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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