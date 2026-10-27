SImEns heu venut esquerdes, SImenvasos plens de pols, FA#estels orfes de terra, SImabismes sense fons. LAEns heu cantat quimeres, SImdeesses i horitzons, MI7muntanyes que es veneren, SImocelles que emprenen vols. SImEns heu cantat d’orquestres, SImd’espelmes i racons, FA#del vi de la conquesta, SImdels monstres plens de pors. LAEns heu lliurat la festa, SImde l’odi n’heu fet clor. MI7Després de la tempesta, SImno resta un bri d’amor.
SImEns heu omplert la testa, SImles entranyes i el cor FA#d’una falsa protesta, SImd’una èpica que mor. LAPerò avui ja no ens enganya SImel pinzell abellidor, MI7perquè avui us volem dir SImque la veritat ja no ens fa por.
I per què FA#no heu cantat LAdel trampós MI7desengany, SImen què el cos FA#ja no sent SImel que el buit s’ha emporMI7tat?
SImQuè em passa entre les mans? SImQuè em diuen les parets? FA#Per què no és com abans SImel paradís promès? LAPer què les fulles temen SImcants fúnebres, sanglots? MI7Per què els matins no cremen? SImPer què fugen els mots? SImPer què la poesia SImara és adúltera i vulgar? FA#Per què l’art-bruixeria SImara és cendra de bar? LAPer què les lleus onades SImno llencen mil colors? MI7Per què la papallona SImem sembla un rostre clos?
SImEns heu omplert la testa, SImles entranyes i el cor FA#d’una falsa protesta, SImd’una èpica que mor. LAPerò avui ja no ens enganya SImel pinzell abellidor, MI7perquè avui us volem dir SImque la veritat ja no ens fa por.
I per què FA#no heu cantat LAdel trampós MI7desengany, SImen què el cos FA#ja no sent SImel que el buit s’ha emporMI7tat?
SImFA#LAMI7 x2
SImI per què FA#no heu cantat LAd'aquest crit oMI7fegat SImen què el món FA#ja no viu LAen el plor enMI7llustrat?