MI SI LA
MI SI LA
MISigui com siFA#mgui,
LAallà on puguis arriMIbar
amagat entre FA#mombres LA
del teu mateix MIpassat.
SOL#mQuan el vent no t'escolLAta SI
i només el sents pasMIsar,
DO#mquan la nit cau deFA#mpressa LA
i no et deixa escaMIpar.
Hauràs de fer-ho tot LAsol SI
quan la llum s'apaMIgui.
Hauràs d'aprendre a ser LA→FA#mfort
quan tot sigui SIfosc. DO#m SI
LATan sols el siMIlenci
DO#met ve a troFA#mbar.
LAVivint ple d'abMIsència només DO#m
et deiSIxa escoltar
crits en l'obscuriMItat. SI LA MI
Crits en l'obscuritat. SI LA MI
Miris on miFA#mris,
LAbuscant l'horitMIzó,
els carrers són molt amFA#ples,
a mig camí d'enMIlloc.
SOL#mQuan la llum s'apaga, LA SI
el temps es pot atuMIrar.
DO#mEn la fosca hi ha forFA#mmes LA
que ningú pot toMIcar.
Hauràs de fer-ho tot LAsol SI
quan la llum s'apaMIgui.
Hauràs d'aprendre a ser LA→FA#mfort
quan tot sigui SIfosc. DO#m SI
LALa gent fa les MInormes
DO#mque ningú seFA#mguirà.
LAEl món diu la seMIva
senDO#mse parar-se a esSIcoltar
crits en l'obscuriMItat. SI LA MI
Crits en l'obscuritat. SI LA MI
FA#m LA MI
LA FA#m SI
LATan sols el siMIlenci
DO#met ve a troFA#mbar.
LAEl món diu la seMIva
senDO#mse parar-se a esSIcoltar
crits en l'obscuriMItat. SI LA MI
Crits en l'obscuritat. SI LA MI
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