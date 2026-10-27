Cúmbia Petonera (Acords)

Soc una cúmbia d'amor

Acords Acords
Strombers
strombers jrujenjunjel
strombers jrujenjunjel
DO SOL FA DO SOL REm DO

DOSoc una cúmbia d'amor
SOLi em regalo si tens ganes de festa.

FASoc una cúmbia DOi soc teva,
FAsi tens ganes de DOrebre petons.

SOLSoc una reina del ball
SOLi et dic ben convençuda
SOLque tinc ganes d'estimar
REmdes d'aquí fins a DOla lluna.

SOLI no val pas la DOpena
MIesperar la primaLAmvera,
FAsi els colors DOs'han enfosquit,
MIescolta bé el que et canLAmto jo.

FAFes-li un petó DOa la paSOLrella amb qui ballis aDOquí.
FAFes-li un petó DOa qui tinSOLguis a casa quan tornis desDOprés.
FAFes-li un petó DOa qui li veSOLgis mirada de comDOplicitat.
FAFes-li un petó DOa qui està SOLtrist perquè rigui DOmés.

FA DO SOL DO

L'aSOLmor FADOa veure amb els petons,
qui SOLno FAels DOvulgui diu mentida,
que SOLsón FAcom DOels rovellons,
grans SOLtreFAsors DOd'aquesta vida.

CanSOLta, REmriu i DOballa amb mi
i SOLens tiREmrem uDOna nit divina
i SOLles REmpeDOdres del camí
semSOLblaREmran de DOplastilina.

SOLI no val pas la DOpena
MIesperar la primaLAmvera,
FAsi els colors DOs'han enfosquit,
MIescolta bé el que et canLAmto jo.

FAFes-li un petó DOa la paSOLrella amb qui ballis aDOquí.
FAFes-li un petó DOa qui tinSOLguis a casa quan tornis desDOprés.
FAFes-li un petó DOa qui li veSOLgis mirada de comDOplicitat.
FAFes-li un petó DOa qui està SOLtrist perquè rigui DOmés.

FA DO SOL DO

FAPetó per aquí, peDOtó per allà, fins on SOLvulguis arriDObar…

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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