DOSoc una cúmbia d'amor SOLi em regalo si tens ganes de festa.
FASoc una cúmbia DOi soc teva, FAsi tens ganes de DOrebre petons.
SOLSoc una reina del ball SOLi et dic ben convençuda SOLque tinc ganes d'estimar REmdes d'aquí fins a DOla lluna.
SOLI no val pas la DOpena MIesperar la primaLAmvera, FAsi els colors DOs'han enfosquit, MIescolta bé el que et canLAmto jo.
FAFes-li un petó DOa la paSOLrella amb qui ballis aDOquí. FAFes-li un petó DOa qui tinSOLguis a casa quan tornis desDOprés. FAFes-li un petó DOa qui li veSOLgis mirada de comDOplicitat. FAFes-li un petó DOa qui està SOLtrist perquè rigui DOmés.
FADOSOLDO
L'aSOLmor FAté DOa veure amb els petons, qui SOLno FAels DOvulgui diu mentida, que SOLsón FAcom DOels rovellons, grans SOLtreFAsors DOd'aquesta vida.
CanSOLta, REmriu i DOballa amb mi i SOLens tiREmrem uDOna nit divina i SOLles REmpeDOdres del camí semSOLblaREmran de DOplastilina.
SOLI no val pas la DOpena MIesperar la primaLAmvera, FAsi els colors DOs'han enfosquit, MIescolta bé el que et canLAmto jo.
FAFes-li un petó DOa la paSOLrella amb qui ballis aDOquí. FAFes-li un petó DOa qui tinSOLguis a casa quan tornis desDOprés. FAFes-li un petó DOa qui li veSOLgis mirada de comDOplicitat. FAFes-li un petó DOa qui està SOLtrist perquè rigui DOmés.
FADOSOLDO
FAPetó per aquí, peDOtó per allà, fins on SOLvulguis arriDObar…