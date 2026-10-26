LAmD'un temps que serà el nosFAtre,
d'un país que mai no hem LAmfet,
cante les espeFArances
i plore la poca MIfe.
No creguem en les pisLAmtoles:
per a la vida s'ha fet FAl'home
i no per a la mort s'ha LAmfet.
No creguem en la miLAmsèria,
la misèria necesFAsària, diuen,
de tanta MIgent.
D'un LAmtemps que ja és un poc FAnostre,
d'un país que ja anem LAmfent,
cante les espeFArances
i plore la poca MIfe.
MILluny som de records inútils
i de velles passiLAmons,
no anirem al darFArere
d'antics tamMIbors.
D'un LAmtemps que ja és un poc FAnostre,
d'un país que ja anem LAmfent,
cante les espeFArances
i plore la poca MIfe.
D'un LAmtemps que ja és un poc FAnostre,
d'un país que ja anem LAmfent.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.