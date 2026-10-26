LAm D'un temps que serà el nos FA tre,

d'un país que mai no hem LAm fet,

cante les espe FA rances

i plore la poca MI fe.



No creguem en les pis LAm toles:

per a la vida s'ha fet FA l'home

i no per a la mort s'ha LAm fet.



No creguem en la mi LAm sèria,

la misèria neces FA sària, diuen,

de tanta MI gent.



D'un LAm temps que ja és un poc FA nostre,

d'un país que ja anem LAm fent,

cante les espe FA rances

i plore la poca MI fe.



MI Lluny som de records inútils

i de velles passi LAm ons,

no anirem al dar FA rere

d'antics tam MI bors.



D'un LAm temps que ja és un poc FA nostre,

d'un país que ja anem LAm fent,

cante les espe FA rances

i plore la poca MI fe.



D'un LAm temps que ja és un poc FA nostre,

d'un país que ja anem LAm fent.