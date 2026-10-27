REAixí m'ho contà un amic meu, no cal dir es seu nom: d'una gatera me vaig casar amb FAsa camarera REque em va engatar, LAd'una gaSOLtera me vaig casar.
RETot va començar a dins s'avió, REanant a Las Vegas de viatge. FAPoc a poc m'entrava més emoció LAaixí com més, així com més, així com més REcalibres m'empassolava.
RENo sé com vaig arribar a s'hotel REni com me xiflava aquella minifalda FAque servia copes darrere es taulell LAi que em deixava, i que em deixava, REi que em deixava boig quan s'acotava. RECopa va i copa ve, jo gatet i ella també.
D'una gatera me vaig casar amb FAsa camarera REque em va engatar, LAd'una gaSOLtera me vaig casar.
REMés tard li vaig fer proposicions REd'aquestes que es diuen un dins sa ferratge. FAElla respongué posant-me condicions: LAque res de res, man, que res de res, man, que res de res, man, REsi abans no se casava. REJo i es suc vàrem ser cavallers, REtots dos enamorats de manera salvatge. FANo sé com va ser, me tragueren dos anells, LAi ja m'hi tens ja, i ja m'hi tens ja, i ja m'hi tens ja, REes capdavall feia flamada. RECopa va i copa ve, jo gatet i ella també.
D'una gatera me vaig casar amb FAsa camarera REque em va engatar, LAd'una gaSOLtera me vaig casar.
REI ara me'n torn, direcció Mallorca, REme'n vaig maleïnt es meu mal cap FAi ennigu-nigulat per s'alcohol. LAQuè diré, què li diré, què diré a sa meva dona? REQuè diré en es meus al·lots que m'esperen a ciutat? RECopa va i copa ve, jo gatet i ella també.
D'una gatera me vaig casar amb FAsa camarera REque em va engatar, LAd'una gaSOLtera me vaig casar. REQue em va engatar, LAd'una gaSOLtera me vaig casar.