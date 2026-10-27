D'una gatera me vaig casar (Acords)

Així m'ho contà un amic meu, no cal dir es seu nom

Acords Acords
Tomeu Penya
tomeu penya penya al descobert
tomeu penya penya al descobert
REAixí m'ho contà un amic meu, no cal dir es seu nom:
d'una gatera me vaig casar amb FAsa camarera
REque em va engatar, LAd'una gaSOLtera me vaig casar.

RETot va començar a dins s'avió,
REanant a Las Vegas de viatge.
FAPoc a poc m'entrava més emoció
LAaixí com més, així com més, així com més
REcalibres m'empassolava.

RENo sé com vaig arribar a s'hotel
REni com me xiflava aquella minifalda
FAque servia copes darrere es taulell
LAi que em deixava, i que em deixava,
REi que em deixava boig quan s'acotava.
RECopa va i copa ve, jo gatet i ella també.

D'una gatera me vaig casar amb FAsa camarera
REque em va engatar, LAd'una gaSOLtera me vaig casar.

REMés tard li vaig fer proposicions
REd'aquestes que es diuen un dins sa ferratge.
FAElla respongué posant-me condicions:
LAque res de res, man, que res de res, man, que res de res, man,
REsi abans no se casava.
REJo i es suc vàrem ser cavallers,
REtots dos enamorats de manera salvatge.
FANo sé com va ser, me tragueren dos anells,
LAi ja m'hi tens ja, i ja m'hi tens ja, i ja m'hi tens ja,
REes capdavall feia flamada.
RECopa va i copa ve, jo gatet i ella també.

D'una gatera me vaig casar amb FAsa camarera
REque em va engatar, LAd'una gaSOLtera me vaig casar.

REI ara me'n torn, direcció Mallorca,
REme'n vaig maleïnt es meu mal cap
FAi ennigu-nigulat per s'alcohol.
LAQuè diré, què li diré, què diré a sa meva dona?
REQuè diré en es meus al·lots que m'esperen a ciutat?
RECopa va i copa ve, jo gatet i ella també.

D'una gatera me vaig casar amb FAsa camarera
REque em va engatar, LAd'una gaSOLtera me vaig casar.
REQue em va engatar, LAd'una gaSOLtera me vaig casar.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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