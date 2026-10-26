Damunt d'una terra (Acords)

Vailet, et diuen que a les guerres

Acords Acords
Lluís Llach
LAmVailet, et diuen que a les guerres
SOLtan sols hi ha tristeses,
LAmno s'hi guanya mai.
LAmDamunt d'aquesta terra encesa
SOLtot allò que és feble
DOvol MIignorar els mals.

LAmI en MIMaurici LAmva esMIcoltant,
LAmperò segueix a FAterra sense MIfer-ne LAmcas,
perquè uns MIaltres LAmli han dit MItant
LAmque la seva FAvida és patir MIsota el LAmfang...

LAmRecorda les raons que un dia
SOLvaren canviar el signe
LAmd'aquell temps passat.
LAmEll ha marcat la teva vida
SOLamb una ferida
DOque MItu has de curar.

LAmI en MIMaurici LAmva esMIcoltant
LAmi pensa que ja FAsap el perMIquè dels LAmmals.
Però se'n MItorna, LAmestà MIdubtant,
LAmi altres veus FAressonen també al MIseu volLAmtant.
LAmVailet, no siguis anarquista
SOLi vés a la conquista
LAmde l'honor més alt,
LAmque al teu costat tindràs la força
SOLque ens porta l'ordre
DOi MIens permet la pau.
LAmI en MIMauriLAmci sap MImolt bé
LAmque, si només dubFAta, poca MIcosa LAmté.
En MauMIrici LAmsap què MIfer,
LAmtrobarà els FAcompanys i sortiMIrà al carLAmrer.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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