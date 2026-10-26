LAmVailet, et diuen que a les guerres SOLtan sols hi ha tristeses, LAmno s'hi guanya mai. LAmDamunt d'aquesta terra encesa SOLtot allò que és feble DOvol MIignorar els mals.
LAmI en MIMaurici LAmva esMIcoltant, LAmperò segueix a FAterra sense MIfer-ne LAmcas, perquè uns MIaltres LAmli han dit MItant LAmque la seva FAvida és patir MIsota el LAmfang...
LAmRecorda les raons que un dia SOLvaren canviar el signe LAmd'aquell temps passat. LAmEll ha marcat la teva vida SOLamb una ferida DOque MItu has de curar.
LAmI en MIMaurici LAmva esMIcoltant LAmi pensa que ja FAsap el perMIquè dels LAmmals. Però se'n MItorna, LAmestà MIdubtant, LAmi altres veus FAressonen també al MIseu volLAmtant. LAmVailet, no siguis anarquista SOLi vés a la conquista LAmde l'honor més alt, LAmque al teu costat tindràs la força SOLque ens porta l'ordre DOi MIens permet la pau. LAmI en MIMauriLAmci sap MImolt bé LAmque, si només dubFAta, poca MIcosa LAmté. En MauMIrici LAmsap què MIfer, LAmtrobarà els FAcompanys i sortiMIrà al carLAmrer.