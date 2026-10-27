DOmFebrer m'ha duït la carta tan precisa: FAmvol que els liSI♭làs s'oDOmbrin pels dits FAmi, en el cor, m'hi MI♭creixi una DOmpalmera. SI♭ Què exigent que DOmve la primavera! MI♭Què exigent que FAmve la primavera, MI♭i el meu cor FAmtan malaltís. MI♭Tenc por que es cremi FAmdins de la foguera; DOmno puc SI♭desfer-me del seu DOmencís.
DOmNo puc desfer-me del seu encís: FAmobrir les branSI♭ques i DOmballar amb ella, FAmpentinar-me al seu MI♭vent la caDOmbellera SI♭ cantar les llunes DOmde les seves nits, MI♭cantar les lluLA♭nes de FAmles seves nits, MI♭cantar vermells de la FAmtardor, MI♭cantar el silenci de FAmla nova neu, DOmcantar, si torna, el SI♭dolorós aDOmmor.
DOmCantar, si torna, el dolorós amor FAmi créixer un SI♭poc més DOmen l'intent, FAmi créixer un poc més MI♭cada enDOmtretemps, SI♭ volar amb el vent DOmi les noves llavors. MI♭Volar amb SOLmel LA♭vent i les FAmnoves llavors. MI♭Qui sap on el vent em FAmportarà, MI♭a dins el cor d'una FAmterra antiga DOmo creixeré al SI♭fons de la DOmmar.
DOmFebrer m'ha duït la carta tan precisa: FAmvol que els liSI♭làs s'oDOmbrin pels dits FAmi, en el cor, m'hi MI♭creixi una DOmpalmera. SI♭ Què exigent que DOmve la primavera! MI♭Què exigent que FAmve la primavera, MI♭i el meu cor FAmtan malaltís. MI♭Tenc por que es cremi FAmdins de la foguera; DOmno puc SI♭desfer-me del seu DOmencís.