Dansa de la primavera (Acords)

Febrer m'ha duït la carta tan precisa

Acords Acords
Maria del Mar Bonet
maria del mar bonet anells d aigua
maria del mar bonet anells d aigua
DOm FAm SI♭ DOm FAm MI♭ DOm SI♭ DOm MI♭ LA♭ FAm MI♭ FAm
MI♭ FAm DOm SI♭

DOmFebrer m'ha duït la carta tan precisa:
FAmvol que els liSI♭làs s'oDOmbrin pels dits
FAmi, en el cor, m'hi MI♭creixi una DOmpalmera. SI♭
Què exigent que DOmve la primavera!
MI♭Què exigent que FAmve la primavera,
MI♭i el meu cor FAmtan malaltís.
MI♭Tenc por que es cremi FAmdins de la foguera;
DOmno puc SI♭desfer-me del seu DOmencís.

DOmNo puc desfer-me del seu encís:
FAmobrir les branSI♭ques i DOmballar amb ella,
FAmpentinar-me al seu MI♭vent la caDOmbellera SI♭
cantar les llunes DOmde les seves nits,
MI♭cantar les lluLA♭nes de FAmles seves nits,
MI♭cantar vermells de la FAmtardor,
MI♭cantar el silenci de FAmla nova neu,
DOmcantar, si torna, el SI♭dolorós aDOmmor.

DOmCantar, si torna, el dolorós amor
FAmi créixer un SI♭poc més DOmen l'intent,
FAmi créixer un poc més MI♭cada enDOmtretemps, SI♭
volar amb el vent DOmi les noves llavors.
MI♭Volar amb SOLmel LA♭vent i les FAmnoves llavors.
MI♭Qui sap on el vent em FAmportarà,
MI♭a dins el cor d'una FAmterra antiga
DOmo creixeré al SI♭fons de la DOmmar.

DOmFebrer m'ha duït la carta tan precisa:
FAmvol que els liSI♭làs s'oDOmbrin pels dits
FAmi, en el cor, m'hi MI♭creixi una DOmpalmera. SI♭
Què exigent que DOmve la primavera!
MI♭Què exigent que FAmve la primavera,
MI♭i el meu cor FAmtan malaltís.
MI♭Tenc por que es cremi FAmdins de la foguera;
DOmno puc SI♭desfer-me del seu DOmencís.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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