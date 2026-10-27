SOLmaj♭5Quan escoltàvem per la ràdio SOLmaj♭5el vot de la investidura, SOLmaj♭5amb tricorni i metralleta SOLmaj♭5treu el cap la dictadura i ens quedem esparverats, garraREtibats! SOLmaj♭5Quin cobriment que va agafar-nos! SOLmaj♭5Quin espant i quin canguelo SOLmaj♭5quan la veu enrogallada va cridar: ¡Todos al suSOLelo! SOLmaj♭5Començant a disparar. Ra-ta-ta-taaa!
LA#maj♭5Llavors ens diuen que a València, LA#maj♭5per acabar de fer la guitza, LA#maj♭5va la cosa adelantada LA#maj♭5i un catxondo els hi organitza LA#maj♭5unes falles pel febrer! Ai! Quin merder! LA#maj♭5Ja ens veiem tots altra vegada LA#maj♭5ballant la dansa del sabre, LA#maj♭5que si algú no se'n recorda LA#maj♭5és la dansa més macabra LA#maj♭5de les que es fan i es desfan. Oh! I tant!
LlaSOLvors, quina nit! Quina nit! EsSOLtàvem amagats sota el llit, SOLmperò REamb serenitat... I REdimamb el cul apreSOLtat!
RE#No ens REposésRE#sim pas REnerRE#vioREsos! RE#RE
TranSOLquil, Jordi. TranSOL9quil, que és la SOL9Guàrdia Civil! Tu, tranquil. LA#Ai! Mama! Mama! Mama! Mama, SOLpor!
SOLmaj♭5I se'ns donava la consigna: SOLmaj♭5Demà, tots cap a la feina, SOLmaj♭5porque aquí no pasa nada. SOLmaj♭5Segadors, no esmoleu l'eina, SOLmaj♭5que podríem prendre mal en general! SOLmaj♭5I sobretot, serenitat, SOLmaj♭5però si guanya el del mostatxo, SOLmaj♭5valdrà més estar borratxo.
SOLmaj♭5I deixar-se de punyetes! SOLmaj♭5Corre, agafa les maletes SOLmaj♭5i no paris fins a Perpinyà! Ja s'ho farà!
LA#maj♭5I l'endemà, quan va arreglar-se, LA#maj♭5quina cosa més estranya! LA#maj♭5Fins i tot els més escèptics, LA#maj♭5tots cridaven: ¡Viva España LA#maj♭5y viva la Constitución! Mira per on!
I visca el SOLmaj♭5rei! Vés, quin remei! I és que SOLmaj♭5mai no saps de qui carai has SOLmaj♭5de refiar-te, si serà per SOLmaj♭5bé o per mal, però SOLmaj♭5ben segur que mai més res no serà iSOLgual... I és que SOLmaj♭5ja et dic jo que viure així, amb SOLmaj♭5l'ai al cor, no pot ser bo!