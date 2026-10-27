Dansa del sabre (Acords)

Quan escoltàvem per la ràdio

Acords Acords
La Trinca
la trinca tots els exits
la trinca tots els exits
SOLmaj♭5Quan escoltàvem per la ràdio
SOLmaj♭5el vot de la investidura,
SOLmaj♭5amb tricorni i metralleta
SOLmaj♭5treu el cap la dictadura
i ens quedem esparverats, garraREtibats!
SOLmaj♭5Quin cobriment que va agafar-nos!
SOLmaj♭5Quin espant i quin canguelo
SOLmaj♭5quan la veu enrogallada
va cridar: ¡Todos al suSOLelo!
SOLmaj♭5Començant a disparar. Ra-ta-ta-taaa!

LA#maj♭5Llavors ens diuen que a València,
LA#maj♭5per acabar de fer la guitza,
LA#maj♭5va la cosa adelantada
LA#maj♭5i un catxondo els hi organitza
LA#maj♭5unes falles pel febrer! Ai! Quin merder!
LA#maj♭5Ja ens veiem tots altra vegada
LA#maj♭5ballant la dansa del sabre,
LA#maj♭5que si algú no se'n recorda
LA#maj♭5és la dansa més macabra
LA#maj♭5de les que es fan i es desfan. Oh! I tant!

LlaSOLvors, quina nit! Quina nit!
EsSOLtàvem amagats sota el llit,
SOLmperò REamb serenitat...
I REdimamb el cul apreSOLtat!

RE#No ens REposésRE#sim pas REnerRE#vioREsos! RE# RE

TranSOLquil, Jordi. TranSOL9quil,
que és la SOL9Guàrdia Civil! Tu, tranquil.
LA#Ai! Mama! Mama! Mama! Mama, SOLpor!

SOLmaj♭5I se'ns donava la consigna:
SOLmaj♭5Demà, tots cap a la feina,
SOLmaj♭5porque aquí no pasa nada.
SOLmaj♭5Segadors, no esmoleu l'eina,
SOLmaj♭5que podríem prendre mal en general!
SOLmaj♭5I sobretot, serenitat,
SOLmaj♭5però si guanya el del mostatxo,
SOLmaj♭5valdrà més estar borratxo.

SOLmaj♭5I deixar-se de punyetes!
SOLmaj♭5Corre, agafa les maletes
SOLmaj♭5i no paris fins a Perpinyà! Ja s'ho farà!

LA#maj♭5I l'endemà, quan va arreglar-se,
LA#maj♭5quina cosa més estranya!
LA#maj♭5Fins i tot els més escèptics,
LA#maj♭5tots cridaven: ¡Viva España
LA#maj♭5y viva la Constitución! Mira per on!

I visca el SOLmaj♭5rei! Vés, quin remei!
I és que SOLmaj♭5mai no saps
de qui carai has SOLmaj♭5de refiar-te,
si serà per SOLmaj♭5bé o per mal,
però SOLmaj♭5ben segur
que mai més res no serà iSOLgual...
I és que SOLmaj♭5ja et dic jo
que viure així, amb SOLmaj♭5l'ai al cor, no pot ser bo!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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