Darrer diumenge d'octubre (Acords)

Darrer diumenge d'octubre

Acords Acords
Al Tall
al tall deixeu que rode la roda
al tall deixeu que rode la roda
LA MI LA

Darrer diumenge d'octuMIbre, LA
darrer diumenge d'octuMIbre,
el camí ja és ben saLAbut,
eixiu a la carreteREra,
que cal aplegar-se al LAPuig.
Darrer diumenge d'octuMIbre. LA

La Marina i la RibeMIra, LA
la Marina i la RibeMIra,
l'Horta, els Ports i la SaLAfor,
Vall d'Albaida, la CosteREra,
la Plana de CasteLAlló,
la Marina i la RibeMIra. LA

Albocàsser, Elx i AlziMIra, LA
Albocàsser, Elx i AlziMIra,
Carcaixent, Sagunt i AlLAcoi,
Ontinyent, Carlet, GandiREa,
Almassora i VinaLAròs,
Albocàsser, Elx i AlziMIra. LA

El Garbí i el Puig CampaMIna, LA
el Garbí i el Puig CampaMIna,
el Montgó i el MontcaLAbrer,
Calderona, Bèrnia, AitaREna,
Montot i BenicaLAdell,
el Garbí i el Puig CampaMIna. LA

Darrer diumenge d'octuMIbre, LA
darrer diumenge d'octuMIbre,
el camí ja és ben saLAbut,
eixiu a la carreteREra,
que cal aplegar-se al LAPuig.
Darrer diumenge d'octuMIbre. LA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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