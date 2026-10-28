Darrer diumenge d'octu
darrer diumenge d'octu
el camí ja és ben sa
eixiu a la carrete
que cal aplegar-se al
Darrer diumenge d'octu
La Marina i la Ribe
la Marina i la Ribe
l'Horta, els Ports i la Sa
Vall d'Albaida, la Coste
la Plana de Caste
la Marina i la Ribe
Albocàsser, Elx i Alzi
Albocàsser, Elx i Alzi
Carcaixent, Sagunt i Al
Ontinyent, Carlet, Gandi
Almassora i Vina
Albocàsser, Elx i Alzi
El Garbí i el Puig Campa
el Garbí i el Puig Campa
el Montgó i el Montca
Calderona, Bèrnia, Aita
Montot i Benica
el Garbí i el Puig Campa
Darrer diumenge d'octu
darrer diumenge d'octu
el camí ja és ben sa
eixiu a la carrete
que cal aplegar-se al
Darrer diumenge d'octu