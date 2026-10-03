Darrera una revista (Acords)

I quan va sortir es sol, després de quatre dies

Acords Acords
Antònia Font
DOmaj7 SIm DOmaj7 SIm

I quan va sortir es DOmaj7sol, després de quatre SImdies,
pensaves i fuLAmmaves darrera una SOLmaj7revista.
són massa doDOmaj7micilis, de moure tots es SImmobles
receptes itaLAmlianes, és massa temps amb SOLmaj7obres.
I quan va sortir es DOmaj7sol, després de quatre SImdies,
i vares dir LAm"has vist?", supòs que amb un SOLmaj7somriure.

DOmaj7 SIm DOmaj7 SIm

M'agrada aquesta DOmaj7escala, amb sa bombeta SImnua.
M'agrada aquesta LAmcasa, me n'he de comSOLmaj7prar una.
I quan va sortir es DOmaj7sol, després de quatre SImdies,
pensaves i fuLAmmaves i vares dir "què SOLmaj7mires?"

I es dies no s'aDOmaj7guanten, sa vida s'erosiona,
m'aSImnul·la i m'hipnotitza aquesta, grapadora
me LAmroden per sa cara suicides i neurones,
SOLmaj7ja no sé què me queda i no sé si me funciona.
DaDOmaj7vall es fum immòbil des meu altre cigarro,
faSImràs una cervesa i jo, un Martini Bianco.
I LAmcom dos asteroides que han desviat sa ruta,
diSOLmaj7rem que ha estat fantàstic, direm que ha estat sa lluna.

DOmaj7 SIm LAm SOLmaj7

I quan va sortir es DOmaj7sol, després de quatre SImdies,
pensaves i LAmfumaves darrera una SOLmaj7revista.
són massa doDOmaj7micilis, de moure tots es SImmobles
receptes itaLAmlianes, és massa temps amb SOLmaj7obres.
I quan va sortir es DOmaj7sol, després de quatre SImdies,
i vares dir LAm"has vist?", supòs que amb un SOLmaj7somriure.

DOmaj7 SIm DOmaj7 SIm
DOmaj7 SIm LAm SOLmaj7

Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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