I quan va sortir es DOmaj7sol, després de quatre SImdies, pensaves i fuLAmmaves darrera una SOLmaj7revista. són massa doDOmaj7micilis, de moure tots es SImmobles receptes itaLAmlianes, és massa temps amb SOLmaj7obres. I quan va sortir es DOmaj7sol, després de quatre SImdies, i vares dir LAm"has vist?", supòs que amb un SOLmaj7somriure.
DOmaj7SImDOmaj7SIm
M'agrada aquesta DOmaj7escala, amb sa bombeta SImnua. M'agrada aquesta LAmcasa, me n'he de comSOLmaj7prar una. I quan va sortir es DOmaj7sol, després de quatre SImdies, pensaves i fuLAmmaves i vares dir "què SOLmaj7mires?"
I es dies no s'aDOmaj7guanten, sa vida s'erosiona, m'aSImnul·la i m'hipnotitza aquesta, grapadora me LAmroden per sa cara suicides i neurones, SOLmaj7ja no sé què me queda i no sé si me funciona. DaDOmaj7vall es fum immòbil des meu altre cigarro, faSImràs una cervesa i jo, un Martini Bianco. I LAmcom dos asteroides que han desviat sa ruta, diSOLmaj7rem que ha estat fantàstic, direm que ha estat sa lluna.
DOmaj7SImLAmSOLmaj7
I quan va sortir es DOmaj7sol, després de quatre SImdies, pensaves i LAmfumaves darrera una SOLmaj7revista. són massa doDOmaj7micilis, de moure tots es SImmobles receptes itaLAmlianes, és massa temps amb SOLmaj7obres. I quan va sortir es DOmaj7sol, després de quatre SImdies, i vares dir LAm"has vist?", supòs que amb un SOLmaj7somriure.
DOmaj7SImDOmaj7SIm DOmaj7SImLAmSOLmaj7
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