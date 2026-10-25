FA#mM’he amagat enLAlloc,
SIm7m’he enfonsat al REgel.
FA#mHas tancat la porta, LA
SIm7s’ha aturat el REtemps.
A fora cau la LApluja,
cau a raig del SIm7cel.
Sents la tremoMIlor després del tro,
cau a sobre REmeu. MI
LAAvui em poso un SIm7dia límit REper oblidar-te,
LAavui em poso un SIm7dia límit REper arreglar-me,
FA#mperò jo, acostuMImat al viSImci de pensar-REte,
em ve la MIpor, la por del no REser res.
SImSents com cau LAla pluja,
cau pels teus caSImbells.
Sents la tremoMIlor, després del llamp hi ha el tro,
ja no sents res REmés.
LAAvui em poso un SIm7dia límit REper oblidar-te,
LAavui em poso un SIm7dia límit REper arreglar-me,
FA#mperò jo, acostuMImat al viSImci de pensar-REte,
em ve la MIpor, la por del no REser res.
LAI em dic: va, vinga SImamunt,
hi han els alREtres. MI
Sé que LAno crec en SImres,
però tinc REfe. MI
LAI em dic: va, vinga SImamunt,
hi han els alREtres. MI
Sé que LAno crec en SImres,
però tinc REfe. MI
LA SIm RE MI
LA SIm RE MI
LA SIm RE MI
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.