MImDe Burjassot a tu comença amb rises en un bar. SOLEns haurien connectat, tu m'hauries convidat REperquè no sol dur diners i no m'hauria semblat bé. MImI t'hagués donat les gràcies per vindre al concert.
MImDesprés passegem fins a una antiga catedral SOLon ja fa molts anys, si hagueren vist què féiem, REens haurien manat cremar. A les portes del cel LApassaria lent el temps i ens haurien oblidat.
MImEls nostres respectius amics de tan tard que es podria fer. SOLNo haguérem tornat si no fora per aquell taxista estranger. RE"Deuríem aprofitar", diria amb por de l'últim bes LAsense importar-me que aquell home s'adonés del que hauríem fet.
En la DOnit descobriSOLríem paraREdisos priMImvats. Els meus DOdits agraiSOLrien la roba REque t'hauries posat. Els teus DOllavis em diriSOLen el seu desig REsense parMImlar. I el taDOxímetre seriSOLa l'única prova de què REel temps no s'hauria aturat.
DOSOLREMImDOSOLRE x2 MImSOLREMImSOLRELA
MImArribaríem tard, tu tornaries a pagar SOLi jo et preguntaria com t'ho podria tornar. RERespondries que dormint al teu llit eixa nit MImi abans que me n'adonara, lluitaries damunt de mi.
MImLes meves pupil·les s'obririen lentament SOLfins vore una àrea de dona sobre un espai fluorescent REque t'hauria protegit en les teves nits d'infància LAi després conversaríem sobre la nit, finalment.
MImEm preguntaries com hagués sigut perfecta SOLi sols podria contar-te-la tal com havia passat, REpassant-la a condicional, sense afegir-ne cap detall MImi amb música, el llenguatge més perfecte que n'hi ha.
DOPassant-la a condicional, sense afegir-ne cap detall LAi amb música, el llenguatge més perfecte que n'hi ha.
DODescobrírem SOLque estes coses REduren una MImnit, que noDOmés l'atzar o el SOLpas del temps ens REtornarà a unir. DOPerò el record ens SOLacompanya on vaREges i on estiga MImjo, i potser DOque l'univers torne SOLa deixar-nos asREsaborir la perfecció.
DOSOLREMImDOSOLRE x2
DODescobrírem SOLque estes coses REduren una MImnit, que noDOmés l'atzar o el SOLpas del temps ens REtornarà a unir. DOPerò el record ens SOLacompanya on vaREges i on estiga MImjo, i potser DOque l'univers torne SOLa deixar-nos asREsaborir la perfecció. DODescobrírem SOLque estes coses REduren una MImnit, que noDOmés l'atzar o el SOLpas del temps ens REtornarà a unir. DOPerò el record ens SOLacompanya on vaREges i on estiga MImjo, i potser DOque l'univers torne SOLa deixar-nos asREsaborir la perfecció.