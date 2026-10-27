De Burjassot a tu (Acords)

De Burjassot a tu comença amb rises en un bar

Acords Acords
Atupa
atupa quatribarap
atupa quatribarap
DO SOL RE LAm DO SOL RE x2
MIm SOL RE MIm SOL RE LA

MImDe Burjassot a tu comença amb rises en un bar.
SOLEns haurien connectat, tu m'hauries convidat
REperquè no sol dur diners i no m'hauria semblat bé.
MImI t'hagués donat les gràcies per vindre al concert.

MImDesprés passegem fins a una antiga catedral
SOLon ja fa molts anys, si hagueren vist què féiem,
REens haurien manat cremar. A les portes del cel
LApassaria lent el temps i ens haurien oblidat.

MImEls nostres respectius amics de tan tard que es podria fer.
SOLNo haguérem tornat si no fora per aquell taxista estranger.
RE"Deuríem aprofitar", diria amb por de l'últim bes
LAsense importar-me que aquell home s'adonés del que hauríem fet.

En la DOnit descobriSOLríem paraREdisos priMImvats.
Els meus DOdits agraiSOLrien la roba REque t'hauries posat.
Els teus DOllavis em diriSOLen el seu desig REsense parMImlar.
I el taDOxímetre seriSOLa l'única prova de què REel temps no s'hauria aturat.

DO SOL RE MIm DO SOL RE x2
MIm SOL RE MIm SOL RE LA

MImArribaríem tard, tu tornaries a pagar
SOLi jo et preguntaria com t'ho podria tornar.
RERespondries que dormint al teu llit eixa nit
MImi abans que me n'adonara, lluitaries damunt de mi.

MImLes meves pupil·les s'obririen lentament
SOLfins vore una àrea de dona sobre un espai fluorescent
REque t'hauria protegit en les teves nits d'infància
LAi després conversaríem sobre la nit, finalment.

MImEm preguntaries com hagués sigut perfecta
SOLi sols podria contar-te-la tal com havia passat,
REpassant-la a condicional, sense afegir-ne cap detall
MImi amb música, el llenguatge més perfecte que n'hi ha.

DOPassant-la a condicional, sense afegir-ne cap detall
LAi amb música, el llenguatge més perfecte que n'hi ha.

DODescobrírem SOLque estes coses REduren una MImnit,
que noDOmés l'atzar o el SOLpas del temps ens REtornarà a unir.
DOPerò el record ens SOLacompanya on vaREges i on estiga MImjo,
i potser DOque l'univers torne SOLa deixar-nos asREsaborir la perfecció.

DO SOL RE MIm DO SOL RE x2

DODescobrírem SOLque estes coses REduren una MImnit,
que noDOmés l'atzar o el SOLpas del temps ens REtornarà a unir.
DOPerò el record ens SOLacompanya on vaREges i on estiga MImjo,
i potser DOque l'univers torne SOLa deixar-nos asREsaborir la perfecció.
DODescobrírem SOLque estes coses REduren una MImnit,
que noDOmés l'atzar o el SOLpas del temps ens REtornarà a unir.
DOPerò el record ens SOLacompanya on vaREges i on estiga MImjo,
i potser DOque l'univers torne SOLa deixar-nos asREsaborir la perfecció.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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