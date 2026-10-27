De cara la paret (Acords)

Que venen a per tu

Acords Acords
La Gossa Sorda
la gossa sorda la polseguera
la gossa sorda la polseguera
SIm RE SOL→ FA# SIm
MIm SIm MIm SIm RE FA#

SImEi!
Que venen a per SOLtu. FA#
SImS'han mudat amb camisa blava
i venen a per SOLtu. FA#

SImTornen temps de lleis, de portes tancades,
una Espanya, un Déu, tres províncies amaSOLbles. FA#
SImUn país sencer de cara a la paret,
mira que pone en tu carSOLnet. FA#

SOLEl vencedor ediFA#fica la història,
SOLa cabotades l'enderrocaFA#rem.

SIm SOL FA#

ViREvim de cara a la paret,
viSOLvim pintant el mur de FA#versos.
ViREvim de cara a la paret. SOL FA#

REVivim de cara a la paret,
SOLvivim la vida dins FA#del gueto.
REVivim de cara a la paret. SOL FA#

SIm RE SOL→ FA# SIm
MIm SIm MIm SIm RE FA#

SImEi! Que venen a per SOLtu, FA#
s'emSImborratxen d'Espanya eterna,
i venen a per SOLtu. FA#

SImCastigats per ser un perill pel projecte,
platja de Madrid, sense llengua ni teSOLle. FA#
SImCinc milions de ments de cara a la paret,
mira que pone en tu carSOLnet. FA#

SOLEl vencedor ediFA#fica la història,
a caboSOLtades l'enderrocaFA#rem.
SIm SOL FA#

ViREvim de cara a la paret,
viSOLvim pintant el mur de FA#versos.
ViREvim de cara a la paret. SOL FA#

REVivim de cara a la paret,
SOLvivim la vida dins FA#del gueto.
REVivim de cara a la paret. SOL FA#

SIm FA# SOL FA#
SIm RE SOL FA#
SIm RE SOL FA#
SIm RE SOL FA#
SI

RESegles de foscor
traFA#vessant la corda fluixa.
SOLFets consumats
pel deFA#sig de l'ocupant.

REViure malgrat tot
en FA#els noms de cada serra,
SOLen la pols d'aquesta terra
que els FA#teus pares van llaurar.

REViure en les cançons,
soFA#breviure a la derrota.
SOLMinvar la seua força
amb la FA#nostra voluntat.

RENi Almansa, ni Franco,
ni FA#els fills que han tingut.
SOLMartells colpejant contra el mur.

ViREvim de cara a la paret,
viSOLvim pintant el mur de FA#versos.
ViREvim de cara a la paret. SOL FA#

REVivim de cara a la paret,
SOLvivim la vida dins FA#del gueto.
REVivim de cara a la paret. SOL FA#

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi