SIm RE SOL→ FA# SIm
MIm SIm MIm SIm RE FA#
SImEi!
Que venen a per SOLtu. FA#
SImS'han mudat amb camisa blava
i venen a per SOLtu. FA#
SImTornen temps de lleis, de portes tancades,
una Espanya, un Déu, tres províncies amaSOLbles. FA#
SImUn país sencer de cara a la paret,
mira que pone en tu carSOLnet. FA#
SOLEl vencedor ediFA#fica la història,
SOLa cabotades l'enderrocaFA#rem.
SIm SOL FA#
ViREvim de cara a la paret,
viSOLvim pintant el mur de FA#versos.
ViREvim de cara a la paret. SOL FA#
REVivim de cara a la paret,
SOLvivim la vida dins FA#del gueto.
REVivim de cara a la paret. SOL FA#
SIm RE SOL→ FA# SIm
MIm SIm MIm SIm RE FA#
SImEi! Que venen a per SOLtu, FA#
s'emSImborratxen d'Espanya eterna,
i venen a per SOLtu. FA#
SImCastigats per ser un perill pel projecte,
platja de Madrid, sense llengua ni teSOLle. FA#
SImCinc milions de ments de cara a la paret,
mira que pone en tu carSOLnet. FA#
SOLEl vencedor ediFA#fica la història,
a caboSOLtades l'enderrocaFA#rem.
SIm SOL FA#
ViREvim de cara a la paret,
viSOLvim pintant el mur de FA#versos.
ViREvim de cara a la paret. SOL FA#
REVivim de cara a la paret,
SOLvivim la vida dins FA#del gueto.
REVivim de cara a la paret. SOL FA#
SIm FA# SOL FA#
SIm RE SOL FA#
SIm RE SOL FA#
SIm RE SOL FA#
SI
RESegles de foscor
traFA#vessant la corda fluixa.
SOLFets consumats
pel deFA#sig de l'ocupant.
REViure malgrat tot
en FA#els noms de cada serra,
SOLen la pols d'aquesta terra
que els FA#teus pares van llaurar.
REViure en les cançons,
soFA#breviure a la derrota.
SOLMinvar la seua força
amb la FA#nostra voluntat.
RENi Almansa, ni Franco,
ni FA#els fills que han tingut.
SOLMartells colpejant contra el mur.
ViREvim de cara a la paret,
viSOLvim pintant el mur de FA#versos.
ViREvim de cara a la paret. SOL FA#
REVivim de cara a la paret,
SOLvivim la vida dins FA#del gueto.
REVivim de cara a la paret. SOL FA#
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.