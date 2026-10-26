MImHe sortit del cine i no sabiLAm7a on era ni tampoc quina hora era. RE7Tornava cap a casa pensant en tot SOLmaj7això: es pot fer una cançó d'aquesta sensació? MImLa pel·li m'ha portat fins al JaLAm7pó. RE7He entrat en trànsit com quan canSOLmaj9to una cançó.
DOmaj7He arribat a casa i estava ple RE7de gent, MImhe hagut de tornar a terra immediatament! DOmaj7Rere cada gest, dins de la miraRE7da, es veia clarament que estava a la parra. MImHe entrat al quarto a escriure aquesta cançó. Cal aprendre a afrontar qualsevol situació.
Quan vaig cap a la feina, tinc un LAm7gran moment, RE7em trobo una noia que em mira SOLmaj7constantment. MImNo li dic mai res, i mira que m'aLAm7grada; dintre del meu cap ja me l'he tirada. RE7Però tot és mentida, tot és dinSOLmaj9tre del meu cap. He d'aprendre a afrontar tota la realitat.
DOmaj7Vivint aquí a Girona, he passat RE7els meus moments i m'he sentit enganyat. MImCamino pels carrers mirant les cantonades; si busques més diners, per terra hi ha xavalles. DOmaj7A ningú li agrada veure que està RE7perdut. MImA ningú li agrada dir que no hi ha futur. DOmaj7A ningú li agrada no saber on aRE7nar. MImA ningú li agrada dir que no hi ha demà. DOmaj7A ningú RE7li agrada… MImA ningú li agrada…