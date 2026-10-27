De mà en mà (Acords)

L’avi la duia a l’esquena amunt i avall

Acords Acords
Pol Cruells
pol cruells astronauta de terrat
pol cruells astronauta de terrat
SOL DO SOL DO x2

SOLL’avi la DOduia a l’esSOLquena amunt i aDOvall,
SOLper les taDOvernes SOLfeia el seu jorDOnal,
i és que amb MImella en treia REprou per anar tiDOrant
amb ronMImdalles i amb canREçons que havia aDOprès,
de mà en SOLmà. DO SOL DO

SOL DO SOL DO

SOLCantava el DOpare SOLper la lliberDOtat,
SOLtots a la DOvaga i SOLsempre en cataDOlà,
o era amb MImella o amb fuREsells, revoluDOció,
duia els MImsomnis d’un nou REtemps que havia arriDObat,
de mà en SOLmà. DO SOL DO

SOL DO SOL DO

SOLLa tinc enDOcara, em SOLsona entre les DOmans,
SOLvella guiDOtarra, SOLl’han curtit els DOanys,
però el misMImsatge, la pasREsió, encara hi DOsón.
Pels que MImvinguin, passaRErem el seu lleDOgat,
de mà en SOLmà,de DOmà en SOLmà, DO
de mà en SOLmà,de DOmà en SOLmà. DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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