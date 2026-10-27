SOLL’avi la DOduia a l’esSOLquena amunt i aDOvall, SOLper les taDOvernes SOLfeia el seu jorDOnal, i és que amb MImella en treia REprou per anar tiDOrant amb ronMImdalles i amb canREçons que havia aDOprès, de mà en SOLmà. DOSOLDO
SOLDOSOLDO
SOLCantava el DOpare SOLper la lliberDOtat, SOLtots a la DOvaga i SOLsempre en cataDOlà, o era amb MImella o amb fuREsells, revoluDOció, duia els MImsomnis d’un nou REtemps que havia arriDObat, de mà en SOLmà. DOSOLDO
SOLDOSOLDO
SOLLa tinc enDOcara, em SOLsona entre les DOmans, SOLvella guiDOtarra, SOLl’han curtit els DOanys, però el misMImsatge, la pasREsió, encara hi DOsón. Pels que MImvinguin, passaRErem el seu lleDOgat, de mà en SOLmà,de DOmà en SOLmà, DO de mà en SOLmà,de DOmà en SOLmà. DO