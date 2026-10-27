De manars i garrotades (Acords)

El preu que es paga per a viure

Acords Acords
Ovidi Montllor
ovidi montllor qualsevol dia impensat us tornare a emprenyar
ovidi montllor qualsevol dia impensat us tornare a emprenyar
Intro: SOL RE SOL RE

RE7El preu que es paga per a viuRE→re, SOL
el preu que es paga per a SOL7→viuREre:
RE7quan més pobre, ix més RE→car; SOL
quan més ric, el preu és SOL7→lliuREre.
RE7Pots pagar o no paRE→gar, SOL
per a pagar o no SOL7→paREgar.

SOL RE SOL RE

MI7Quan més pobre, ix més MI→car. LA
Com que la cançó és per a LA7viuMIre.
MI7No volem violenMI→tar, LA
ni en la solfa ni en l'esLA7criuMIre,
MI7als qui ens han de perdoMI→nar, LA
als qui ens han de perLA7doMInar.
MI7No volem violenMI→tar. LA

SOL RE SOL RE

MI7Qui perdona certes coMI→ses, LA
qui perdona certes LA7coMIses
MI7Té la vara del maMI→nar. LA
I depèn de com et LA7poMIses.
MI7més o menys t'ha de peMI→gar, LA
més o menys t'ha de LA7peMIgar.
MI7Qui perdona certes coMI→ses. LA

MI LA MI

MI7De manars i garrotaMI→des, LA
de manars i garroLA7taMIdes,
MI7ja n'estem fins dalt del MI→cap, LA
i amb aquestes valenciLA7aMInes
MI7ens volem manifesMI→tar, LA
ens volem maniLA7fesMItar.
MI7Ja n'estem fins dalt del MI→cap. LA

MI LA MI

MI7I ara, per acaMI→bar, LA
i ara, per aLA7caMIbar,
MI7demanaré l'amnistiMI→a, LA
la justícia i lliLA7berMItat
MI7i el dret a l'autonomiMI→a. LA
Oïu-nos amb aleLA7griMIa,
MI7Verge dels DesempaMI→rats. LA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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