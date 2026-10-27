Intro:
SOL RE SOL RE RE7El preu que es paga per a viu RE→re, SOL
el preu que es paga per a
SOL7→viu REre: RE7quan més pobre, ix més RE→car; SOL
quan més ric, el preu és
SOL7→lliu REre. RE7Pots pagar o no pa RE→gar, SOL
per a pagar o no
SOL7→pa REgar. SOL RE SOL RE MI7Quan més pobre, ix més MI→car. LA
Com que la cançó és per a
LA7viu MIre. MI7No volem violen MI→tar, LA
ni en la solfa ni en l'es
LA7criu MIre, MI7als qui ens han de perdo MI→nar, LA
als qui ens han de per
LA7do MInar. MI7No volem violen MI→tar. LA SOL RE SOL RE MI7Qui perdona certes co MI→ses, LA
qui perdona certes
LA7co MIses MI7Té la vara del ma MI→nar. LA
I depèn de com et
LA7po MIses. MI7més o menys t'ha de pe MI→gar, LA
més o menys t'ha de
LA7pe MIgar. MI7Qui perdona certes co MI→ses. LA MI LA MI MI7De manars i garrota MI→des, LA
de manars i garro
LA7ta MIdes, MI7ja n'estem fins dalt del MI→cap, LA
i amb aquestes valenci
LA7a MInes MI7ens volem manifes MI→tar, LA
ens volem mani
LA7fes MItar. MI7Ja n'estem fins dalt del MI→cap. LA MI LA MI MI7I ara, per aca MI→bar, LA
i ara, per a
LA7ca MIbar, MI7demanaré l'amnisti MI→a, LA
la justícia i lli
LA7ber MItat MI7i el dret a l'autonomi MI→a. LA
Oïu-nos amb ale
LA7gri MIa, MI7Verge dels Desempa MI→rats. LA
el preu que es paga per a
quan més ric, el preu és
per a pagar o no
Com que la cançó és per a
ni en la solfa ni en l'es
als qui ens han de per
qui perdona certes
I depèn de com et
més o menys t'ha de
de manars i garro
i amb aquestes valenci
ens volem mani
i ara, per a
la justícia i lli
Oïu-nos amb ale