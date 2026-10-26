Intro:
SIm LA SIm SOL RE LA SOL RE FA# SIm MIm FA# SIm LA SIm SOL RE LA SOL RE FA# SIm MIm FA# SIm SOL→ FA#→ SIm
Venim del
LAnord, venim del REsud, naixem als FA#vespres, criats per l'orgull, SImor LAfes d'un REtemps dis FA#tant i convuls, SImvenim d'a LAprop, però de tan RElluny, creuen fa FA#gedes, muralles i esculls SImaixí LAdels bos REcos de FA#l'aigua i del fum. MImNostàlgi SIma de sentir-nos dife FA#rents, nostàl SIm→gia avan LA→cem entre la SOLgent,
nostàlgi
SIma la remor d'un crit del FA#vent. FA#7 SIm LA SIm SOL RE LA SOL RE FA# SIm MIm FA# SIm SOL→ FA#→ SIm
Som el mal
LAson dels més me REnuts, som mil ca FA#pítols de llibres perduts, SIml'ima LAgina REri d'un FA#temps oblidat. SImPerò ens LAalçarem i re REviurem, salta FA#rem tanques forjades d'oblit, SImqueda LArem nus REenfron FA#tats al present. LACaminarem sota les SImbranques i desperta SOLrem amb minairons, follets i REfades, LAviatjarem per l'ai SImre i ens despulla SOLrem entre dracs i dones REd'aigua, LAtornaran a les con SImtrades bruixes i ge SOLgants per fer-nos les nits més REllargues, LAaixopluc de matina SImda, com si a l'ende SOLmà no arribés de nou l'al REbada. MIm SIm LA SIm MIm SIm LA MImNostàlgi SIma de sentir-nos dife FA#rents, nostàl SIm→gia avan LA→cem entre la SOLgent,
nostàlgi
SIma la remor d'un crit del FA#vent. FA#7 SIm LA SIm SOL RE LA SOL RE FA# SIm MIm FA# SIm LA SIm SOL RE LA SOL RE FA# SIm MIm FA# SIm SOL→ FA#→ SIm
Venim del
nostàlgi
Som el mal
nostàlgi