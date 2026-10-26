De matinada (Acords)

Venim del nord, venim del sud, naixem als vespres, criats per l'orgull

Acords Acords
Doctor Prats
doctor prats patates amb peix
doctor prats patates amb peix
Intro: SIm LA SIm SOL RE LA
SOL RE FA# SIm MIm FA#
SIm LA SIm SOL RE LA
SOL RE FA# SIm MIm FA# SIm SOL→ FA#→ SIm

Venim del LAnord, venim del REsud, naixem als FA#vespres, criats per l'orgull,
SImorLAfes d'un REtemps disFA#tant i convuls,
SImvenim d'aLAprop, però de tan RElluny, creuen faFA#gedes, muralles i esculls
SImaixí LAdels bosREcos de FA#l'aigua i del fum.

MImNostàlgiSIma de sentir-nos difeFA#rents, nostàlSIm→gia avanLA→cem entre la SOLgent,
nostàlgiSIma la remor d'un crit del FA#vent. FA#7

SIm LA SIm SOL RE LA
SOL RE FA# SIm MIm FA# SIm SOL→ FA#→ SIm

Som el malLAson dels més meREnuts, som mil caFA#pítols de llibres perduts,
SIml'imaLAginaREri d'un FA#temps oblidat.
SImPerò ens LAalçarem i reREviurem, saltaFA#rem tanques forjades d'oblit,
SImquedaLArem nus REenfronFA#tats al present.

LACaminarem sota les SImbranques i despertaSOLrem amb minairons, follets i REfades,
LAviatjarem per l'aiSImre i ens despullaSOLrem entre dracs i dones REd'aigua,
LAtornaran a les conSImtrades bruixes i geSOLgants per fer-nos les nits més REllargues,
LAaixopluc de matinaSImda, com si a l'endeSOLmà no arribés de nou l'alREbada.

MIm SIm LA SIm MIm SIm LA

MImNostàlgiSIma de sentir-nos difeFA#rents, nostàlSIm→gia avanLA→cem entre la SOLgent,
nostàlgiSIma la remor d'un crit del FA#vent. FA#7

SIm LA SIm SOL RE LA
SOL RE FA# SIm MIm FA#
SIm LA SIm SOL RE LA
SOL RE FA# SIm MIm FA# SIm SOL→ FA#→ SIm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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