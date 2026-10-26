De moment (Acords)

Mirant de veure el temps

Acords Acords
Blaumut
blaumut el primer arbre del bosc
blaumut el primer arbre del bosc

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

Intro: SIm→ LA FA#m DO#m

FA#mMirant de veure el DO#mtemps,
FA#mles pomes verdes i aquest cel deDO#msert.
La ciuREtat dels errors aMIvui és com un bosc
tot ple de FA#mmenDO#mta.

FA#mNomés veig un faDO#mnal
FA#mi tres ocells a la branca d’un DO#mbar.
SimpleREment no és dilluns, i el MIteu desembre
no es refreda FA#mmai. SI

De moSImment, de moment, seuMIrem aquí,
veurem passar la FA#mgent, i, potser, les LA→nostres siluMIetes
també, SImno ho sé, MIvestides
amb paFA#mraules i LA→un MIbarret.

FA#mEls cotxes ambuDO#mlants,
FA#mtu condueixes frases sense DO#mmans.
El soRElet als botons del MIteu abric
mirant per la fiFA#mnesSItra.
I la REllum als racons de MItots els pensaments, però…

De moSImment, de moment, seuMIrem aquí,
veurem passar la FA#mgent, i, potser, les LA→nostres siluMIetes
també, SImno ho sé, MIvestides
amb paFA#mraules i LA→un MIbarret.

Caminant, caminant, farem coses curioses d’un pasFA#msat DO#m FA#m DO#m
tronat, i pujaran a un taFA#mxi DO#m FA#m DO#m
mig aparcat cap a una terrasseFA#mta DO#m FA#m DO#m
on veure el FA#mmar. DO#m FA#m DO#m

RE MI FA#m SI x2

De moSImment, de moment, seuMIrem aquí,
veurem passar la FA#mgent, i, potser, les LA→nostres siluMIetes
també, SImno ho sé, MIvestides
amb paFA#mraules i LA→un MIbarret.

Caminant, caminant, farem coses curioses d’un pasFA#msat DO#m FA#m DO#m
tronat, i pujaran a un taFA#mxi DO#m FA#m DO#m
mig aparcat cap a una terrasseFA#mta DO#m FA#m DO#m
on veure el FA#mmar. DO#m FA#m DO#m

FA#m DO#m SIm→ LA→ MI
FA#m

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi