La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
Intro:
SIm→ LA FA#m DO#m FA#mMirant de veure el DO#mtemps, FA#mles pomes verdes i aquest cel de DO#msert.
La ciu
REtat dels errors a MIvui és com un bosc
tot ple de
FA#mmen DO#mta. FA#mNomés veig un fa DO#mnal FA#mi tres ocells a la branca d’un DO#mbar.
Simple
REment no és dilluns, i el MIteu desembre
no es refreda
FA#mmai. SI
De mo
SImment, de moment, seu MIrem aquí,
veurem passar la
FA#mgent, i, potser, les LA→nostres silu MIetes
també,
SImno ho sé, MIvestides
amb pa
FA#mraules i LA→un MIbarret. FA#mEls cotxes ambu DO#mlants, FA#mtu condueixes frases sense DO#mmans.
El so
RElet als botons del MIteu abric
mirant per la fi
FA#mnes SItra.
I la
REllum als racons de MItots els pensaments, però…
De mo
SImment, de moment, seu MIrem aquí,
veurem passar la
FA#mgent, i, potser, les LA→nostres silu MIetes
també,
SImno ho sé, MIvestides
amb pa
FA#mraules i LA→un MIbarret.
Caminant, caminant, farem coses curioses d’un pas
FA#msat DO#m FA#m DO#m
tronat, i pujaran a un ta
FA#mxi DO#m FA#m DO#m
mig aparcat cap a una terrasse
FA#mta DO#m FA#m DO#m
on veure el
FA#mmar. DO#m FA#m DO#m RE MI FA#m SI x2
De mo
SImment, de moment, seu MIrem aquí,
veurem passar la
FA#mgent, i, potser, les LA→nostres silu MIetes
també,
SImno ho sé, MIvestides
amb pa
FA#mraules i LA→un MIbarret.
Caminant, caminant, farem coses curioses d’un pas
FA#msat DO#m FA#m DO#m
tronat, i pujaran a un ta
FA#mxi DO#m FA#m DO#m
mig aparcat cap a una terrasse
FA#mta DO#m FA#m DO#m
on veure el
FA#mmar. DO#m FA#m DO#m FA#m DO#m SIm→ LA→ MI FA#m
La ciu
tot ple de
Simple
no es refreda
De mo
veurem passar la
també,
amb pa
El so
mirant per la fi
I la
De mo
veurem passar la
també,
amb pa
Caminant, caminant, farem coses curioses d’un pas
tronat, i pujaran a un ta
mig aparcat cap a una terrasse
on veure el
De mo
veurem passar la
també,
amb pa
Caminant, caminant, farem coses curioses d’un pas
tronat, i pujaran a un ta
mig aparcat cap a una terrasse
on veure el