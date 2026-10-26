De pares a fills (Acords)

Com caminant sobre l'aigua

Acords Acords
Els Catarres
els catarres postals
els catarres postals
Intro: SOL DO SOL MIm RE SOL

Com caminant sobre DOl'aiSOLgua,
t'obriràs MImtotes les REporSOLtes,
sempre el somriure a la DOcaSOLra,
no et faltaMImrà cap resREposSOLta. SOL7

DOViuràs més de mil SImviREdes,
DOtastaràs els millors SOLvins,
DOtrepitjaràs terres lluSImnyaREnes
DOi mai no perdràs el caREmí.

Podria SOLdir que la RE/FA#vida et seMImrà sempre DOfàcil,
peSOLrò el temps del DOdubte vinREdrà.
SOLNo temis RE/FA#caure en els MImllocs més diDOfícils,
doncs SOLviure és aDOprendre a aixeREcar-SOLse.

DO SOL MIm RE SOL

Com caminant sobre DObraSOLses,
també coMImneixeràs REdraSOLmes,
però quan la vida t'ensenyi les DOurSOLpes,
respon amb l'aMImmor més feRErotSOLge. SOL7

DONo et mancarà mai coSImratREge
per DOenfrontar les teves SOLpors.
DOTroba el teu somni invenSImciREble
i DOcrida'l amb tot el teu REcor.

Podria SOLdir que la RE/FA#vida et seMImrà sempre DOfàcil,
peSOLrò el temps del DOdubte vinREdrà.
SOLNo temis RE/FA#caure en els MImllocs més diDOfícils,
doncs SOLviure és aDOprendre a aixeREcar-SOLse.
Podria SOLdir que la RE/FA#vida et seMImrà sempre DOfàcil,
peSOLrò el temps del DOdubte vinREdrà.
SOLNo temis RE/FA#caure en els MImllocs més diDOfícils,
doncs SOLviure és aDOprendre a aixeREcar-SOLse.

SOL RE/FA# MIm DO x8

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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