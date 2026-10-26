Intro:
SOL DO SOL MIm RE SOL
Com caminant sobre
DOl'ai SOLgua,
t'obriràs
MImtotes les REpor SOLtes,
sempre el somriure a la
DOca SOLra,
no et falta
MImrà cap res REpos SOLta. SOL7 DOViuràs més de mil SImvi REdes, DOtastaràs els millors SOLvins, DOtrepitjaràs terres llu SImnya REnes DOi mai no perdràs el ca REmí.
Podria
SOLdir que la RE/ FA#vida et se MImrà sempre DOfàcil,
pe
SOLrò el temps del DOdubte vin REdrà. SOLNo temis RE/ FA#caure en els MImllocs més di DOfícils,
doncs
SOLviure és a DOprendre a aixe REcar- SOLse. DO SOL MIm RE SOL
Com caminant sobre
DObra SOLses,
també co
MImneixeràs REdra SOLmes,
però quan la vida t'ensenyi les
DOur SOLpes,
respon amb l'a
MImmor més fe RErot SOLge. SOL7 DONo et mancarà mai co SImrat REge
per
DOenfrontar les teves SOLpors. DOTroba el teu somni inven SImci REble
i
DOcrida'l amb tot el teu REcor.
Podria
SOLdir que la RE/ FA#vida et se MImrà sempre DOfàcil,
pe
SOLrò el temps del DOdubte vin REdrà. SOLNo temis RE/ FA#caure en els MImllocs més di DOfícils,
doncs
SOLviure és a DOprendre a aixe REcar- SOLse.
Podria
SOLdir que la RE/ FA#vida et se MImrà sempre DOfàcil,
pe
SOLrò el temps del DOdubte vin REdrà. SOLNo temis RE/ FA#caure en els MImllocs més di DOfícils,
doncs
SOLviure és a DOprendre a aixe REcar- SOLse. SOL RE/ FA# MIm DO x8
Com caminant sobre
t'obriràs
sempre el somriure a la
no et falta
Podria
pe
doncs
Com caminant sobre
també co
però quan la vida t'ensenyi les
respon amb l'a
per
i
Podria
pe
doncs
Podria
pe
doncs