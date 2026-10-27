SI MIm
SI MIm
DO SOL SI MIm
DO SOL SI
DOEs sol ja SOLsurt,
SIes dragons MImtreuen es cap.
DONo veig a ningú SOL
SIque me puMImgui orientar.
DOSa teva paraula SOLno hi és. SI MIm
DOEs sol ja comenSOLça a picar. SI
MImEm dius SOL
DOque te'n DO7vas SIper no SI7tornar. MIm
No SOLvull
DOque hi hagi DO7mal SItemps a SI7la mar. MIm
Que dins ses feSOLrides tir sal DO DO7 SI SI7 MIm
perquè no SOLfaci tant de SImal.
DOVenc a miSOLrar
SIsi encara MImvan de dol,
DOperquè no SOLsenten
SIses campaMImnes repicar.
DOPer SOLventura
SIja és tard.
MImEm dius SOL
DOque te'n DO7vas SIper no SI7tornar. MIm
No SOLvull
DOque hi hagi DO7mal SItemps a SI7la mar. MIm
Que dins ses feSOLrides tir sal DO DO7 SI SI7 MIm
perquè no SOLfaci tant de SImal.
DO SOL SI MIm
DO SOL SI
DOTorn a camiSOLnar,
SIses formiMImgues tenen por.
DONo en vull trepitSOLjar,
SIque llaMImvors diran de jo
DOque soc una àSOLnima rara SI MIm
DOque Déu SOLem jutjarà. SI
DOEs sol ja SOLcau,
SIme gec a MIms'ombra d'un fanal
DOperquè no SOLvull
SIque sa lluMImna em faci mal.
DONo demanis SOL
SIper què.
MImEm dius SOL
DOque te'n DO7vas SIper no SI7tornar. MIm
No SOLvull
DOque hi hagi DO7mal SItemps a SI7la mar. MIm
Que dins ses feSOLrides tir sal DO DO7 SI SI7 MIm
perquè no SOLfaci tant de SImal.
DO SOL SI
DO SOL SI MIm
DO SOL SI
DO SOL SI MIm
DO SOL SI
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