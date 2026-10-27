De tot cor (Acords)

Jo et duré a casa si fa mal temps

Acords Acords
Tomeu Penya
tomeu penya de tot cor
tomeu penya de tot cor
LAJo et duré a casa si fa mal REtemps,
MIjo t’empararé si un FA#mcas tens por,
SImjo te cuidaré si esMItàs malalta,
REde tot cor, LAde tot cor,
REde REmtot LAcor.

FA#mEstic a DO#mpunt d’anar-me’n,
REmes abans LAde partir et REdiré
REmque et duc dins LAes pensament.

FA#mNo deix de DO#mrecordar-te
REi alen els LAteus alens tot caRElents,
REmde lluny i SImde prop me MItens.

LAJo et duré a casa si fa mal REtemps,
MIjo t’empararé si un FA#mcas tens por,
SImjo te cuidaré si esMItàs malalta,
REde tot cor, LAde tot cor,
REde REmtot LAcor.

FA#mI a dalt de s’esDO#mcenari,
REquan estic LAconcentrat canREtant,
REmjo sempre te tenc preMIsent.

FA#mPerquè m’ets DO#mnecessari
REcom s’aire LAque respir,
REneREmcessit estar amb SImtu en MItot moment.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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