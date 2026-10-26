DOA l’altra banda del mirall LAmalgú respira un bri d’oxigen que he oblidat, DOmentre travesso amb un botó LAmel trau al coll d’una camisa de cotó.
FAM’agrada veure que el LAm→matí segueix soSOLnant FAa la finestra i en programaLAm→ció constant. No dic que SOLno.
DOLAm
DOSoc tripulant del pal major, LAmd’alguna passa que m’albira l’horitzó. DOSaps que la son fa olor de pa? LAmI a una estació la pressa viatja amb cert retard.
FATinc punts de llibre per fiLAm→xar-me el penSOLsament. FASoc el costum d’un aLAm→nimal de cos SOLpresent FAi encara penso la SOLraó concreta del meu dia.
LAmDe veriFAtat són els moDOtius que vam soSOLpar, LAmde menFAtida, un got de DOplàstic a la SOLmà. REmJo et proDOmeto que no LAmcrec en tot això. REmDe veriDOtat que jo noSOLmés respiro dins d’una cançó.
DOLAm
DODiminutius per fer menys mal LAma les estrofes de la premsa elemental. DOQui renta els draps si mai no plou? LAmVa ser primer la solitud o, potser, l’ou?
FAI de ben cert que posaLAm→ria els peus al SOLriu, FAperò està prohibit dins LAm→d’un sistema producSOLtiu. FAI encara busco la SOLraó concreta del meu dia.
LAmDe veriFAtat són els moDOtius que vam soSOLpar, LAmde menFAtida, un got de DOplàstic a la SOLmà. REmJo et proDOmeto que no LAmcrec en tot això. REmDe veriDOtat que jo noSOLmés respiro dins d’una cançó. LAmDe veriFAtat són els moDOtius que vam soSOLpar, LAmde menFAtida, un got de DOplàstic a la SOLmà. REmJo et proDOmeto que no LAmcrec en tot això. REmDe veriDOtat que jo noSOLmés respiro dins d’una cançó.