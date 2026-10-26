De veritat (Acords)

A l’altra banda del mirall

Acords Acords
Blaumut
blaumut 0001
blaumut 0001
DO LAm

DOA l’altra banda del mirall
LAmalgú respira un bri d’oxigen que he oblidat,
DOmentre travesso amb un botó
LAmel trau al coll d’una camisa de cotó.

FAM’agrada veure que el LAm→matí segueix soSOLnant
FAa la finestra i en programaLAm→ció constant. No dic que SOLno.

DO LAm

DOSoc tripulant del pal major,
LAmd’alguna passa que m’albira l’horitzó.
DOSaps que la son fa olor de pa?
LAmI a una estació la pressa viatja amb cert retard.

FATinc punts de llibre per fiLAm→xar-me el penSOLsament.
FASoc el costum d’un aLAm→nimal de cos SOLpresent
FAi encara penso la SOLraó concreta del meu dia.

LAmDe veriFAtat són els moDOtius que vam soSOLpar,
LAmde menFAtida, un got de DOplàstic a la SOLmà.
REmJo et proDOmeto que no LAmcrec en tot això.
REmDe veriDOtat que jo noSOLmés respiro dins d’una cançó.

DO LAm

DODiminutius per fer menys mal
LAma les estrofes de la premsa elemental.
DOQui renta els draps si mai no plou?
LAmVa ser primer la solitud o, potser, l’ou?

FAI de ben cert que posaLAm→ria els peus al SOLriu,
FAperò està prohibit dins LAm→d’un sistema producSOLtiu.
FAI encara busco la SOLraó concreta del meu dia.

LAmDe veriFAtat són els moDOtius que vam soSOLpar,
LAmde menFAtida, un got de DOplàstic a la SOLmà.
REmJo et proDOmeto que no LAmcrec en tot això.
REmDe veriDOtat que jo noSOLmés respiro dins d’una cançó.
LAmDe veriFAtat són els moDOtius que vam soSOLpar,
LAmde menFAtida, un got de DOplàstic a la SOLmà.
REmJo et proDOmeto que no LAmcrec en tot això.
REmDe veriDOtat que jo noSOLmés respiro dins d’una cançó.

DO LAm x4
DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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