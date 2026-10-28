Declar (Acords)

Declar que he sortit de la mar

Acords Acords
Antònia Font
antonia font a russia
antonia font a russia
DO#mDeclar que he SIsortit de la mar,
LAque SOL#he venut s'escafandre,
FA#mque DO#ms'exili era provisional,
SIque LAja sé respirar.

DO#mDeclar que es SImeu nom rovellat
LASOL#sa forma d'una alga,
FA#mque DO#mes meu joc és un poc il·legal,
SIque LAsom de mala raça.

DO#mDeSIclar FA#mque no tenc voluntat,
MIque es SIcolors me DO#mfascinen,
MIque SIes FA#mmeu cor se dilata davant
DO#mes SI→DO#mmínim signe de vida.

Dins SIes FA#mmeu tros d'atmosfera,
MIno vull SIque hi enDO#mtri ningú.
MIHi SIha FA#mun poquet d'aire en reserva,
DO#ml'has SI→DO#md'alenar només tu.

Des SIteu FA#mresidu diòxid,
MIhan de SIflorir priDO#mmaveres.
MIJa SItenc FA#mun peu
DO#msemSI→DO#mbrat dins sa pastera
i SIesFA#mtic esperant un nígul.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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