DOSón els ulls de nena bona, SOLque ja sé que són mentida, LAmque els veig venir de seguida. Fa FAmasses minuts que m'espies.
DOI els problemes mai són tan problemes SOLsi t'abracen en lluna plena, LAmque diuen que la vida és bella, que FAdiuen que la vida és.
REmQue si vens amb DOmi ja res em SOLfa por, REmno hi ha cap temDOpesta que em tregui SOLla son.
DOAvuiSOLdeixa de penLAmsar FA DOi fes-me SOLsomriure sense paLAmrar, FA DOque la nit se'ns SOLemporti i aquesta canLAmçó FA DOSOLLAmFA sigui de debò, sigui de debò.
DOSOLLAmFA x4
DOCada nit i cada dia, SOLcada somriure i cada mirada, LAmcada vers escrit a la platja, FAés massa tard per una retirada.
DOCap dilema avui ens fa ombra, SOLés la vida que a tu i a mi ens omple. LAmT'ho diré perquè crec que t'ho he de dir, t'ho FAdiré perquè ho crec.
REmQue si vens amb DOmi ja res em SOLfa por, REmno hi ha cap temDOpesta que em tregui SOLla son.
DOAvuiSOLdeixa de penLAmsar FA DOi fes-me SOLsomriure sense paLAmrar, FA DOque la nit se'ns SOLemporti i aquesta canLAmçó FA DOSOLLAmFA sigui de debò, sigui de debò.
FASerem l'onada que SOLtrenqui la son, LAmserem la brisa que et SOLporti la sort, FAal teu dia soSOLnen un sol LAmso. SOL FASerem l'onada que SOLtrenqui la son, LAmserem la brisa que et SOLporti la sort, FAal teu dia soSOLnen un sol LAmso. SOL
DOAvuiSOLdeixa de penLAmsar FA DOi fes-me SOLsomriure sense paLAmrar, FA DOque la nit se'ns SOLemporti i aquesta canLAmçó FA DOSOLLAmFA sigui de debò, sigui de debò.