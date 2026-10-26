Deixa de pensar (Acords)

Són els ulls de nena bona

Acords Acords
Itaca Band
itaca band rema
itaca band rema
DO SOL LAm FA

DOSón els ulls de nena bona,
SOLque ja sé que són mentida,
LAmque els veig venir de seguida.
Fa FAmasses minuts que m'espies.

DOI els problemes mai són tan problemes
SOLsi t'abracen en lluna plena,
LAmque diuen que la vida és bella,
que FAdiuen que la vida és.

REmQue si vens amb DOmi ja res em SOLfa por,
REmno hi ha cap temDOpesta que em tregui SOLla son.

DOAvuiSOLdeixa de penLAmsar FA
DOi fes-me SOLsomriure sense paLAmrar, FA
DOque la nit se'ns SOLemporti i aquesta canLAmçó FA
DO SOL LAm FA sigui de debò, sigui de debò.

DO SOL LAm FA x4

DOCada nit i cada dia,
SOLcada somriure i cada mirada,
LAmcada vers escrit a la platja,
FAés massa tard per una retirada.

DOCap dilema avui ens fa ombra,
SOLés la vida que a tu i a mi ens omple.
LAmT'ho diré perquè crec que t'ho he de dir,
t'ho FAdiré perquè ho crec.

REmQue si vens amb DOmi ja res em SOLfa por,
REmno hi ha cap temDOpesta que em tregui SOLla son.

DOAvuiSOLdeixa de penLAmsar FA
DOi fes-me SOLsomriure sense paLAmrar, FA
DOque la nit se'ns SOLemporti i aquesta canLAmçó FA
DO SOL LAm FA sigui de debò, sigui de debò.

FASerem l'onada que SOLtrenqui la son,
LAmserem la brisa que et SOLporti la sort,
FAal teu dia soSOLnen un sol LAmso. SOL
FASerem l'onada que SOLtrenqui la son,
LAmserem la brisa que et SOLporti la sort,
FAal teu dia soSOLnen un sol LAmso. SOL

DOAvuiSOLdeixa de penLAmsar FA
DOi fes-me SOLsomriure sense paLAmrar, FA
DOque la nit se'ns SOLemporti i aquesta canLAmçó FA
DO SOL LAm FA sigui de debò, sigui de debò.

DO SOL LAm FA x4

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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