Deixa-ho córrer, ja està bé (Acords)

No cal pas que t'asseguis a pensar-hi

Acords Acords
Falsterbo Marí
falsterbo mari cor de crom
falsterbo mari cor de crom

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

MI♭ SI♭ DOm
LA♭ MI♭ SI♭

MI♭No cal pas SI♭que t'asseguis a DOmpensar-hi,
LA♭si és que encaMI♭ra no ho SI♭veus clar.
MI♭No cal pas que SI♭t'asseguis a penDOmsar-hi,
FA7fet i fet, tant SI♭se SI♭7val.
MI♭Quan a trenc d'alba sentiMI♭7ràs el gall,
LA♭per la finestra ja no FA7em veuràs.
MI♭Per culpa teSI♭va mai DOmno torLA♭naré,
MI♭però deixa-SI♭ho córrer, ja està MI♭→SI♭fet.

MI♭I no cal pas que SI♭encenguis llum i em DOmbusquis,
LA♭jo no vaig MI♭per la SI♭llum.
MI♭I no cal pas que SI♭encenguis llum i DOmem busquis,
FA7soc dins d'un pou ben proSI♭→SI♭7fund.
MI♭Encara creia que amb MI♭7un mot o un gest
LA♭procuraries fer que FA7em quedés.
MI♭Ben mirat, SI♭mai no DOmvas parlar LA♭de més,
MI♭però deixa-ho SI♭córrer, ja està MI♭→SI♭fet.

MI♭Em toca fer un SI♭camí ben soliDOmtari.
LA♭Cap on vaig, MI♭ni jo ho sé. SI♭
MI♭Però dir-te adéu SI♭seria massa aDOmmable;
FA7sols et dic: cuiSI♭da't SI♭7bé.
MI♭No vull queixar-me com MI♭7m'has tractat,
LA♭tot és millorable, jo no FA7en faig cas.
MI♭Només lamento haSI♭ver perDOmdut el LA♭temps,
MI♭però deixa-ho SI♭córrer, ja està MI♭fet. SI♭

MI♭I no cal pas que SI♭em cridis pel meu DOmnom, ja
LA♭mai abans no MI♭ho vas fer. SI♭
MI♭I no cal pas que em SI♭cridis pel DOmmeu nom, ja
FA7perquè no et sentiSI♭ré. SI♭7
MI♭Encara penso tot MI♭7caminant:
LA♭la dona que estimo em té FA7per un infant.
MI♭Li vaig dar el SI♭cos i DOmm'ha pres LA♭el seny,
MI♭però deixa-ho SI♭córrer, ja està MI♭fet. SI♭

MI♭ SI♭ DOm
LA♭ MI♭ SI♭
MI♭ SI♭ DOm
FA7 SI♭ SI♭7
MI♭ MI♭7
LA♭ FA7
MI♭ SI♭ DOm LA♭
MI♭ SI♭ MI♭ SI♭

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi