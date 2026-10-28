La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
MI♭SI♭DOm LA♭MI♭SI♭
MI♭No cal pas SI♭que t'asseguis a DOmpensar-hi, LA♭si és que encaMI♭ra no ho SI♭veus clar. MI♭No cal pas que SI♭t'asseguis a penDOmsar-hi, FA7fet i fet, tant SI♭se SI♭7val. MI♭Quan a trenc d'alba sentiMI♭7ràs el gall, LA♭per la finestra ja no FA7em veuràs. MI♭Per culpa teSI♭va mai DOmno torLA♭naré, MI♭però deixa-SI♭ho córrer, ja està MI♭→SI♭fet.
MI♭I no cal pas que SI♭encenguis llum i em DOmbusquis, LA♭jo no vaig MI♭per la SI♭llum. MI♭I no cal pas que SI♭encenguis llum i DOmem busquis, FA7soc dins d'un pou ben proSI♭→SI♭7fund. MI♭Encara creia que amb MI♭7un mot o un gest LA♭procuraries fer que FA7em quedés. MI♭Ben mirat, SI♭mai no DOmvas parlar LA♭de més, MI♭però deixa-ho SI♭córrer, ja està MI♭→SI♭fet.
MI♭Em toca fer un SI♭camí ben soliDOmtari. LA♭Cap on vaig, MI♭ni jo ho sé. SI♭ MI♭Però dir-te adéu SI♭seria massa aDOmmable; FA7sols et dic: cuiSI♭da't SI♭7bé. MI♭No vull queixar-me com MI♭7m'has tractat, LA♭tot és millorable, jo no FA7en faig cas. MI♭Només lamento haSI♭ver perDOmdut el LA♭temps, MI♭però deixa-ho SI♭córrer, ja està MI♭fet. SI♭
MI♭I no cal pas que SI♭em cridis pel meu DOmnom, ja LA♭mai abans no MI♭ho vas fer. SI♭ MI♭I no cal pas que em SI♭cridis pel DOmmeu nom, ja FA7perquè no et sentiSI♭ré. SI♭7 MI♭Encara penso tot MI♭7caminant: LA♭la dona que estimo em té FA7per un infant. MI♭Li vaig dar el SI♭cos i DOmm'ha pres LA♭el seny, MI♭però deixa-ho SI♭córrer, ja està MI♭fet. SI♭