Deixa'm creure (Acords)

Era el negre profund dels teus ulls

Acords Acords
Mishima
mishima ordre i aventura
mishima ordre i aventura
Intro: MI SOL#m DO#m LA x2

Era el MInegre profund dels teus SOL#mulls.
Des del DO#mfons de la teva miLArada,
s'intueix MIel fulgor d'una SOL#mllum,
però és DO#mtan tènue i tan lleu i s'aLApaga.

SIDeiSOL#mxa'm LAcreuMIre,
SIdeiSOL#mxa'm LAcreure en MItu. LA SI

Un esMItel en la nit clara d'hiSOL#mvern
em fa alluDO#mnyar enmig de la temLApesta.
La teMIva ombra envoltada de SOL#mllum
reflexa la DO#mlluna rere la fiLAnestra.

SICreu en SOL#mmi, LA MI
SIcreu en SOL#mmi. LA MI LA SI

MI SOL#m DO#m LA x2
DO DO7 FA SOL
DO DO7 FA SOL
MI SOL#m DO#m LA x2

SIDeiSOL#mxa'm LAcreuMIre,
SIdeiSOL#mxa'm LAcreure en MItu.
SIDeiSOL#mxa'm LAcreuMIre,
SIdeiSOL#mxa'm LAcreure en MItu.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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