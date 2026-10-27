Intro:
MI SOL#m DO#m LA x2
Era el
MInegre profund dels teus SOL#mulls.
Des del
DO#mfons de la teva mi LArada,
s'intueix
MIel fulgor d'una SOL#mllum,
però és
DO#mtan tènue i tan lleu i s'a LApaga. SIDei SOL#mxa'm LAcreu MIre, SIdei SOL#mxa'm LAcreure en MItu. LA SI
Un es
MItel en la nit clara d'hi SOL#mvern
em fa allu
DO#mnyar enmig de la tem LApesta.
La te
MIva ombra envoltada de SOL#mllum
reflexa la
DO#mlluna rere la fi LAnestra. SICreu en SOL#mmi, LA MI SIcreu en SOL#mmi. LA MI LA SI MI SOL#m DO#m LA x2 DO DO7 FA SOL DO DO7 FA SOL MI SOL#m DO#m LA x2 SIDei SOL#mxa'm LAcreu MIre, SIdei SOL#mxa'm LAcreure en MItu. SIDei SOL#mxa'm LAcreu MIre, SIdei SOL#mxa'm LAcreure en MItu.
Era el
Des del
s'intueix
però és
Un es
em fa allu
La te
reflexa la