LAFas SOLmala REcara. SOL LAPerSOLquè corREres tant? SOL LATens SOLmassa REpressa, SOL LAmiSOLra al teu REvoltant. SOL LANo SOLtens res a REperdre, SOL LAmarca SOLel teu REritme, no cal SOLpensar LAtant. De què et SOLproteREgeiSOLxes? LAT'esSOLtà cosRE→SOLtant.
MISempre esperes REtemps millors, potMIser ja han arriREbat.
Ei! SOLDeixa'm dir una LAcoSOLsa: RE tu SOLets molt més important, em sembla LAa SOLmi. RE El SOLmón va donant LAvolSOLtes, RE tot SOLsempre anirà canviant, has d'esLAcoSOLllir. RE
LASOLRESOL x2
LATotSOLhom et REparSOLla LAdel SOLbé i REdel SOLmal. LAMasSOLsa paRErauSOLles, LAmitSOLjes veREriSOLtats. LABusSOLca el teu REcenSOLtre LAi SOLel món tot sol començarà a REgiSOLrar. LABusSOLca resREposSOLtes. LAT'ho SOLhas preREgunSOLtat?
Ei! SOLDeixa'm dir una LAcoSOLsa: RE tu SOLets molt més important, em sembla LAa SOLmi. RE El SOLmón donarà LAvolSOLtes, RE tot SOLsempre anirà canviant, has d'esLAcoSOLllir. RE
LASOLRESOL x4
LAMunSOLtanyes RErusSOLses, LAaSOLmunt i REaSOLvall. LAPuSOLges i baixes, no s'acaREba SOLmai, LAno SOLet pots REpaSOLrar.
MIBusca un bon lloc on REaterrar MIo no ho expliREcaràs.
Ei! SOLDeixa'm dir una LAcoSOLsa: RE tu SOLets molt més important, ho has de LAsenSOLtir. RE El SOLmón va donant LAvolSOLtes, RE per SOLsempre anirà canviant, has d'esLAcoSOLllir. RE
Ei! SOLDeixa'm dir una LAcoSOLsa: RE és SOLmolt més important, em sembla LAa SOLmi. RE El SOLmón va donant LAvolSOLtes, RE per SOLsempre anirà canviant, no has de LApaSOLtir. RE Ei! SOLDeixa'm dir una LAcoSOLsa: RE és SOLmolt més important, em sembla LAa SOLmi. RE El SOLmón va donant LAvolSOLtes, RE per SOLsempre anirà canviant, no has de LApaSOLtir. RE