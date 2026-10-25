Deixa'm dir una cosa (Acords)

Fas mala cara

Acords Acords
Sopa de Cabra
LA SOL RE SOL x4

LAFas SOLmala REcara. SOL
LAPerSOLquè corREres tant? SOL
LATens SOLmassa REpressa, SOL
LAmiSOLra al teu REvoltant. SOL
LANo SOLtens res a REperdre, SOL
LAmarca SOLel teu REritme, no cal SOLpensar LAtant.
De què et SOLproteREgeiSOLxes?
LAT'esSOLtà cosRE→SOLtant.

MISempre esperes REtemps millors,
potMIser ja han arriREbat.

Ei! SOLDeixa'm dir una LAcoSOLsa: RE
tu SOLets molt més important, em sembla LAa SOLmi. RE
El SOLmón va donant LAvolSOLtes, RE
tot SOLsempre anirà canviant, has d'esLAcoSOLllir. RE

LA SOL RE SOL x2

LATotSOLhom et REparSOLla
LAdel SOLbé i REdel SOLmal.
LAMasSOLsa paRErauSOLles,
LAmitSOLjes veREriSOLtats.
LABusSOLca el teu REcenSOLtre
LAi SOLel món tot sol començarà a REgiSOLrar.
LABusSOLca resREposSOLtes.
LAT'ho SOLhas preREgunSOLtat?

Ei! SOLDeixa'm dir una LAcoSOLsa: RE
tu SOLets molt més important, em sembla LAa SOLmi. RE
El SOLmón donarà LAvolSOLtes, RE
tot SOLsempre anirà canviant, has d'esLAcoSOLllir. RE

LA SOL RE SOL x4

LAMunSOLtanyes RErusSOLses,
LAaSOLmunt i REaSOLvall.
LAPuSOLges i baixes, no s'acaREba SOLmai,
LAno SOLet pots REpaSOLrar.

MIBusca un bon lloc on REaterrar
MIo no ho expliREcaràs.

Ei! SOLDeixa'm dir una LAcoSOLsa: RE
tu SOLets molt més important, ho has de LAsenSOLtir. RE
El SOLmón va donant LAvolSOLtes, RE
per SOLsempre anirà canviant, has d'esLAcoSOLllir. RE

Ei! SOLDeixa'm dir una LAcoSOLsa: RE
és SOLmolt més important, em sembla LAa SOLmi. RE
El SOLmón va donant LAvolSOLtes, RE
per SOLsempre anirà canviant, no has de LApaSOLtir. RE
Ei! SOLDeixa'm dir una LAcoSOLsa: RE
és SOLmolt més important, em sembla LAa SOLmi. RE
El SOLmón va donant LAvolSOLtes, RE
per SOLsempre anirà canviant, no has de LApaSOLtir. RE

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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