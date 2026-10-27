SI♭mAvui FA/LAdeixa’m no cantar FAm/LA♭MI♭m/SOL a un DOm♭5/SOL♭present lluminós, SI♭m/FA a un fuSOL♭7/MItur d’espeFA7rança. SI♭mAvui FA/LAem sento trenFAm/LA♭cat, MI♭m/SOL el doDOm♭5/SOL♭lor es fa més fort. Quanta reSI♭m/FAalitat soc caSOL♭7/MIpaç de suporFA7tar?
SI♭mCauen les bombes sobre un FA/LAaltre hospital, FAm/LA♭sota la runa, una alMI♭mtra vida. Li han enDOm♭5derrocat els somnis, la famíSI♭m/FAlia i la casa, la huSOL♭7manitat nauDOm♭5fraga a la cosFA7ta de Gaza.
SI♭mI a Sudan del Sud un altre inFA/LAfant s’ha suïcidat. FAm/LA♭Qui plorarà la seva abMI♭msència, si amb 10 DOm♭5anys ha pensat que preferiSI♭m/FAa penjar-se d’aquell SOL♭7arbre i no DOm♭5ser una molèsFA7tia?
SI♭mAvui FA/LAdeixa’m no cantar FAm/LA♭MI♭m/SOL a un preDOm♭5/SOL♭sent lluminós, SI♭m/FA a un fuSOL♭7/MItur d’espeFA7rança. SI♭mAvui FA/LAem sento trenFAm/LA♭cat, MI♭m/SOL el doDOm♭5/SOL♭lor es fa més fort. Quanta SI♭m/FArealitat soc caSOL♭7/MIpaç de suporFA7tar?
SI♭mI a les Canàries una alFA/LAtra embarcació, FAm/LA♭una setmana en alta MI♭mmar i sense aigua. DOm♭5Buscant refugi, trobaran SI♭m/FAal Nord global la SOL♭7por i DOm♭5la desconfianFA7ça.
SI♭mMorts al Iemen, represFA/LAsió a l’Iran, FAm/LA♭i a Sonora un poli mata a una altra MI♭mpersona migrant. DOm♭5I l’esperança ja cansaSI♭m/FAda d’esperar desesSOL♭7pera en els DOm♭5camps de refugiFA7ats.
L’home és SI♭mbo? No ho sé, o és un llop? No FA/LAho sé, malferit potser? La FAm/LA♭bondat on és? A la deMI♭mriva. I on esDOm♭5tic mirant, i on estàs mirant, on esSI♭m/FAtem mirant? CaSOL♭7llant som còmpliDOm♭5ces de la partiFA7da. MiMI♭mrant a una altra banda, mai poSImdrem humaSOL♭7nitzar la humaniFA7tat i abraçar les feriSImdes.