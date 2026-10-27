Deixa'm no cantar (Acords)

Avui deixa’m no cantar

Acords Acords
Sergi Carbonell
sergi carbonell amorosa bondat
sergi carbonell amorosa bondat
SI♭mAvui FA/LAdeixa’m no cantar FAm/LA♭ MI♭m/SOL
a un DOm♭5/SOL♭present lluminós, SI♭m/FA
a un fuSOL♭7/MItur d’espeFA7rança.
SI♭mAvui FA/LAem sento trenFAm/LA♭cat, MI♭m/SOL
el doDOm♭5/SOL♭lor es fa més fort.
Quanta reSI♭m/FAalitat soc
caSOL♭7/MIpaç de suporFA7tar?

SI♭mCauen les bombes sobre un FA/LAaltre hospital,
FAm/LA♭sota la runa, una alMI♭mtra vida.
Li han enDOm♭5derrocat els somnis, la famíSI♭m/FAlia i la casa,
la huSOL♭7manitat nauDOm♭5fraga a la cosFA7ta de Gaza.

SI♭mI a Sudan del Sud un altre inFA/LAfant s’ha suïcidat.
FAm/LA♭Qui plorarà la seva abMI♭msència,
si amb 10 DOm♭5anys ha pensat que preferiSI♭m/FAa penjar-se
d’aquell SOL♭7arbre i no DOm♭5ser una molèsFA7tia?

SI♭mAvui FA/LAdeixa’m no cantar FAm/LA♭ MI♭m/SOL
a un preDOm♭5/SOL♭sent lluminós, SI♭m/FA
a un fuSOL♭7/MItur d’espeFA7rança.
SI♭mAvui FA/LAem sento trenFAm/LA♭cat, MI♭m/SOL
el doDOm♭5/SOL♭lor es fa més fort.
Quanta SI♭m/FArealitat soc
caSOL♭7/MIpaç de suporFA7tar?

SI♭mI a les Canàries una alFA/LAtra embarcació,
FAm/LA♭una setmana en alta MI♭mmar i sense aigua.
DOm♭5Buscant refugi, trobaran SI♭m/FAal Nord global
la SOL♭7por i DOm♭5la desconfianFA7ça.

SI♭mMorts al Iemen, represFA/LAsió a l’Iran,
FAm/LA♭i a Sonora un poli mata a una altra MI♭mpersona migrant.
DOm♭5I l’esperança ja cansaSI♭m/FAda d’esperar
desesSOL♭7pera en els DOm♭5camps de refugiFA7ats.

L’home és SI♭mbo? No ho sé, o és un llop? No FA/LAho sé,
malferit potser? La FAm/LA♭bondat on és? A la deMI♭mriva.
I on esDOm♭5tic mirant, i on estàs mirant, on esSI♭m/FAtem mirant?
CaSOL♭7llant som còmpliDOm♭5ces de la partiFA7da.
MiMI♭mrant a una altra banda, mai poSImdrem
humaSOL♭7nitzar la humaniFA7tat i abraçar les feriSImdes.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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