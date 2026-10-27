Deixa'm que caiga (Acords)

Dolor, soroll de passes

Acords Acords
Zoo
zoo llepolies
zoo llepolies
LAmDolor, soroll de passes,
LAmdiuen que viu en descontrol.
LAmPlora d'alegria, riu quan no deuria,
LAmviu amagat baix els llençols.
LAmTemors, ressonen frases,
LAmfantasmes parlen al subsòl.
LAmMonstres d'un món interior inabastable,
LAmen realitat mai ha estat sol.

REmVaig perdre el FAnord,
vaig perdre el LAmnord,
REmsi el perd de nou, deixa'm que caiFAga.
REmQui sap on FAva? Qui sap què vol?
SOLCamí del sud perdent el nord.

LAm

LAmSoledat
LAmper lliurar el seu combat,
LAmviu en un estat d'alerta.
LAmPesen les cançons, pesa tot, pensaments de plom,
LAmpesa també l'existència.
LAm"Francomiradors" viuen al balcó,
LAmparles, crides, i ningú contesta.
LAmCau i mor un món, sols ho note jo?
LAmLa locura està d'oferta.

REmVaig perdre el FAnord,
vaig perdre el LAmnord,
REmsi el perd de nou, deixa'm que caiFAga.
REmQui sap on FAva? Qui sap què vol?
SOLCamí del sud perdent el nord.

LAm

I quan els LAmcolps venen de colp,
SOLho pense i et comDOprenc. REm
Venen LAmen mil formes...
SOLI tot es mou, i tot és DOfosc, REm
i els monsLAmtres volen més...
SOLVenen en mil forDOmes... REm
I venen LAmpors, i venen plors,
SOLi ells sempre volen DOmés... REm
Llums es LAmtornen ombres.

REmVaig perdre el FAnord,
vaig perdre el LAmnord,
REmsi el perd de nou, deixa'm que caiFAga.
REmQui sap on FAva? Qui sap què vol?
SOLCamí del sud perdent el nord.

REm FA LAm
REm FA SOL x2

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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