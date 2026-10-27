SOLDeixa'm respiMImrar, la SImsang em bull, REels ulls se'm queden en SOLblanc de penMImsar. Què SImhe de fer? RECom t'ho diré, espeSOLrant el MImmoment que SImmai arribarà? RE EnconMImgit de por, per fer-te SImmal.
No és tan SOLfàcil reMImcordar mil iSImmatges que cremen, REimatges que em venen SOLal cap, que MImdemà SImsentirem...
REI entendré que SOLtʼenvagis, m'oblidis, MImt'enfadis i tanquis la SImporta davant del meu DOnas. Seran les SOLhores que em mengin per MImdintre, les hores que SImsembli que mai DOpassaran.
Però LAmdemà tot DOhaurà acabat, RE és el LAmmoment de tornar a DOcomenREçar.
Ie SOLie ie! RE DO RESI MIm SImLA#LAm RE SOL SImRE
SOLDeixa'm explicar que SImho sento molt REi demanar perSOLdó quan no hi soc i SImhe de ser.
I entendré que SOLtʼenvagis, m'oblidis, MImt'enfadis i tanquis SImla porta davant del meu DOnas. Seran SOLles hores que em mengin per MImdintre, les hores que SImsembli que mai passaDOran.
Però deLAmmà tot hauDOrà acabat, RE és el LAmmoment de DOtornar a començar. RE Però LAmdemà tot hauDOrà acabat, RE és el LAmmoment de torDOnar a començar. RE