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Deixa'm respirar (ft. Cesk Freixas) (Acords)

Deixa'm respirar, la sang em bull

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SOL MIm SIm RE
SOL MIm SIm RE

SOLDeixa'm respiMImrar, la SImsang em bull,
REels ulls se'm queden en SOLblanc de penMImsar.
Què SImhe de fer? RECom t'ho diré, espeSOLrant
el MImmoment que SImmai arribarà? RE
EnconMImgit de por, per fer-te SImmal.

No és tan SOLfàcil reMImcordar
mil iSImmatges que cremen,
REimatges que em venen SOLal cap,
que MImdemà SImsentirem...

REI entendré que SOLtʼenvagis, m'oblidis, MImt'enfadis
i tanquis la SImporta davant del meu DOnas.
Seran les SOLhores que em mengin per MImdintre,
les hores que SImsembli que mai DOpassaran.

Però LAmdemà tot DOhaurà acabat, RE
és el LAmmoment de tornar a DOcomenREçar.

Ie SOLie ie!
RE
DO
RE SI
MIm
SIm LA# LAm
RE
SOL
SIm RE

SOLDeixa'm explicar que SImho sento molt
REi demanar perSOLdó quan no hi soc
i SImhe de ser.

I entendré que SOLtʼenvagis, m'oblidis, MImt'enfadis
i tanquis SImla porta davant del meu DOnas.
Seran SOLles hores que em mengin per MImdintre,
les hores que SImsembli que mai passaDOran.

Però deLAmmà tot hauDOrà acabat, RE
és el LAmmoment de DOtornar a començar. RE
Però LAmdemà tot hauDOrà acabat, RE
és el LAmmoment de torDOnar a començar. RE

Ie SOLie ie!
RE
DO
RE SI
MIm
SIm LA# LAm
RE

SOL MIm
SIm RE
SOL MIm
SIm RE
SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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