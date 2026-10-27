FAQuan ja només sigui REmcendres,
FAquan m’arribi es moREmment,
SOLmdu'm a SI♭dalt de sa munDOtanya
i FAdeixa que sa DOresta ho faci es REmvent.
SOLmDeixa que ho faci es DOvent.
SI♭Seré es vent que mou es bosc,
FAbranques caient en es sòl
DOi davall sa LA7terra quedaREmré.
SI♭Brotaré en matolls i flors,
FAcreixeré en arbres forts
DOi dins es cor des LA7bosc jo romanREmdré.
SOLmI si un dia m’enyores, LAmja ho SI♭saps,
aquí t’esperaDOré. DO7
FA REm FA REm
FAQuan ses llàgrimes te REmbesin,
FAsi un dia sents que no pots REmmés,
SOLmvine a SI♭dalt de sa munDOtanya
que jo t’acolliFAré, aDOquí estaràs REmbé.
SOLmTranquil·la, estarem DObé.
SI♭Seré es vent que mou es bosc,
FAbranques caient en es sòl
DOi davall sa LA7terra quedaREmré.
SI♭Brotaré en matolls i flors,
FAcreixeré en arbres forts
DOi dins es cor des LA7bosc jo romanREmdré.
T’obriSOLmré camins de pedra
perquè LAmvegis com enREmcara cresc.
Que ara esSI♭tic més viu, ara som més SOL7fort,
som cada raDOcó en el cor del bosc.
SI♭ FA DO LA7 REm
SI♭Seré es vent que mou es bosc,
FAbranques caient en es sòl
DOi davall sa LA7terra quedaREmré.
SI♭Brotaré en matolls i flors,
FAcreixeré en arbres forts
DOi dins es cor des LA7bosc jo romanLAdré. LA7
SOLmI si un dia m’enyores, LAmja ho SI♭saps,
aquí t’esperaDOré,
aquí descansaRE♭maj7ré. FA
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.