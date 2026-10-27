La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
RE♭add9LA♭RE♭add9LA♭
RE♭add9I cada tarda històries difeLA♭rents, mil aventures, jugàvem dins a casa o al carrer. RE♭add9Ninots de plàstic, herois, playmòbils, inLA♭dis i vaquers, cotxets fantàstics, la granja i el tractoret. RE♭add9Me’n recordo LA♭quan jo era xocotet. RE♭add9Me’n recordo que LA♭escampava els meus joguets.
RE♭→DOm→SI♭m→LA♭→
SOL♭M’imaginava mons lluSI♭mnyans, cavaRE♭llers que lluitaven al LA♭meu menjador SOL♭i els bons guanyaven als doSI♭mlents, al paRE♭ís dels coixins, cadires, LA♭→mobles i soMI♭fàs.
Però SOL♭vam deiLA♭xar de juRE♭gar com uns inSOL♭→SI♭mfants, LA♭ja per SI♭msempre. Però SOL♭vam deiLA♭xar de juRE♭gar com uns inSOL♭→SI♭mfants, LA♭ja per SI♭msempre. Vam SOL♭deixar LA♭de juRE♭gar tan ben acompanyats, SOL♭→SI♭mi a LA♭volar sols vam aSI♭mprendre.
RE♭add9LA♭
RE♭add9Trist aquell dia que, amb un soldadet a la LA♭mà, res no RE♭add9entenia, de cop tan sol i tan LA♭estrany, RE♭add9i al meu voltant la màgia s’esvaLA♭ïa, i RE♭add9vaig guardar el soldat que ja mai més LA♭trauria. RE♭add9Me’n recordo quan jo era xoLA♭cotet.
SOL♭M’imaginava mons lluSI♭mnyans, cavaRE♭llers que lluitaven al LA♭meu menjador SOL♭i els bons guanyaven als doSI♭mlents, al paRE♭ís dels coixins, cadires, LA♭→mobles i soMI♭fàs.
Però SOL♭vam deiLA♭xar de juRE♭gar com uns inSOL♭→SI♭mfants, LA♭ja per SI♭msempre. Però SOL♭vam deiLA♭xar de juRE♭gar com uns inSOL♭→SI♭mfants, LA♭ja per SI♭msempre. Vam SOL♭deixar LA♭de juRE♭gar tan ben acompanyats, SOL♭→SI♭mi a LA♭volar sols vam aSI♭mprendre. Però SOL♭vam deiLA♭xar de juRE♭gar com uns inSOL♭→SI♭mfants, LA♭ja per SI♭msempre. Però en SOL♭el fons LA♭d’aquest cor maRE♭dur hi ha un nen SOL♭→SI♭mpetit, LA♭ara i SI♭msempre. Però en SOL♭el fons LA♭d’aquest cor maRE♭dur hi ha un nen SOL♭→SI♭mpetit, LA♭ara i SI♭msempre.