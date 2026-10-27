Deixar de jugar (Acords)

(Queda molt bé tocar el 3er trast en les dos cordes més petites en els acords de DOadd9 i SOL)

Acords Acords
Joan Rovira
joan rovira peix sense espina
joan rovira peix sense espina

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

RE♭add9 LA♭ RE♭add9 LA♭

RE♭add9I cada tarda històries difeLA♭rents, mil aventures, jugàvem dins a casa o al carrer.
RE♭add9Ninots de plàstic, herois, playmòbils, inLA♭dis i vaquers, cotxets fantàstics, la granja i el tractoret.
RE♭add9Me’n recordo LA♭quan jo era xocotet.
RE♭add9Me’n recordo que LA♭escampava els meus joguets.

RE♭→ DOm→ SI♭m→ LA♭→

SOL♭M’imaginava mons lluSI♭mnyans,
cavaRE♭llers que lluitaven al LA♭meu menjador
SOL♭i els bons guanyaven als doSI♭mlents,
al paRE♭ís dels coixins, cadires, LA♭→mobles i soMI♭fàs.

Però SOL♭vam deiLA♭xar de juRE♭gar
com uns inSOL♭→SI♭mfants, LA♭ja per SI♭msempre.
Però SOL♭vam deiLA♭xar de juRE♭gar
com uns inSOL♭→SI♭mfants, LA♭ja per SI♭msempre.
Vam SOL♭deixar LA♭de juRE♭gar
tan ben acompanyats, SOL♭→SI♭mi a LA♭volar sols vam aSI♭mprendre.

RE♭add9 LA♭

RE♭add9Trist aquell dia que, amb un soldadet a la LA♭mà, res no
RE♭add9entenia, de cop tan sol i tan LA♭estrany,
RE♭add9i al meu voltant la màgia s’esvaLA♭ïa, i
RE♭add9vaig guardar el soldat que ja mai més LA♭trauria.
RE♭add9Me’n recordo quan jo era xoLA♭cotet.

SOL♭M’imaginava mons lluSI♭mnyans,
cavaRE♭llers que lluitaven al LA♭meu menjador
SOL♭i els bons guanyaven als doSI♭mlents,
al paRE♭ís dels coixins, cadires, LA♭→mobles i soMI♭fàs.

Però SOL♭vam deiLA♭xar de juRE♭gar
com uns inSOL♭→SI♭mfants, LA♭ja per SI♭msempre.
Però SOL♭vam deiLA♭xar de juRE♭gar
com uns inSOL♭→SI♭mfants, LA♭ja per SI♭msempre.
Vam SOL♭deixar LA♭de juRE♭gar
tan ben acompanyats, SOL♭→SI♭mi a LA♭volar sols vam aSI♭mprendre.
Però SOL♭vam deiLA♭xar de juRE♭gar
com uns inSOL♭→SI♭mfants, LA♭ja per SI♭msempre.
Però en SOL♭el fons LA♭d’aquest cor maRE♭dur
hi ha un nen SOL♭→SI♭mpetit, LA♭ara i SI♭msempre.
Però en SOL♭el fons LA♭d’aquest cor maRE♭dur
hi ha un nen SOL♭→SI♭mpetit, LA♭ara i SI♭msempre.

SOL♭ LA♭ RE♭ SI♭m SOL♭ LA♭ RE♭ LA♭
SOL♭ LA♭ RE♭ SI♭m SOL♭ LA♭ RE♭

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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