RE♭add9 LA♭ RE♭add9 LA♭



RE♭add9 I cada tarda històries dife LA♭ rents, mil aventures, jugàvem dins a casa o al carrer.

RE♭add9 Ninots de plàstic, herois, playmòbils, in LA♭ dis i vaquers, cotxets fantàstics, la granja i el tractoret.

RE♭add9 Me’n recordo LA♭ quan jo era xocotet.

RE♭add9 Me’n recordo que LA♭ escampava els meus joguets.



RE♭→ DOm→ SI♭m→ LA♭→



SOL♭ M’imaginava mons llu SI♭m nyans,

cava RE♭ llers que lluitaven al LA♭ meu menjador

SOL♭ i els bons guanyaven als do SI♭m lents,

al pa RE♭ ís dels coixins, cadires, LA♭→ mobles i so MI♭ fàs.



Però SOL♭ vam dei LA♭ xar de ju RE♭ gar

com uns in SOL♭→ SI♭m fants, LA♭ ja per SI♭m sempre.

Però SOL♭ vam dei LA♭ xar de ju RE♭ gar

com uns in SOL♭→ SI♭m fants, LA♭ ja per SI♭m sempre.

Vam SOL♭ deixar LA♭ de ju RE♭ gar

tan ben acompanyats, SOL♭→ SI♭m i a LA♭ volar sols vam a SI♭m prendre.



RE♭add9 LA♭



RE♭add9 Trist aquell dia que, amb un soldadet a la LA♭ mà, res no

RE♭add9 entenia, de cop tan sol i tan LA♭ estrany,

RE♭add9 i al meu voltant la màgia s’esva LA♭ ïa, i

RE♭add9 vaig guardar el soldat que ja mai més LA♭ trauria.

RE♭add9 Me’n recordo quan jo era xo LA♭ cotet.



SOL♭ M’imaginava mons llu SI♭m nyans,

cava RE♭ llers que lluitaven al LA♭ meu menjador

SOL♭ i els bons guanyaven als do SI♭m lents,

al pa RE♭ ís dels coixins, cadires, LA♭→ mobles i so MI♭ fàs.



Però SOL♭ vam dei LA♭ xar de ju RE♭ gar

com uns in SOL♭→ SI♭m fants, LA♭ ja per SI♭m sempre.

Però SOL♭ vam dei LA♭ xar de ju RE♭ gar

com uns in SOL♭→ SI♭m fants, LA♭ ja per SI♭m sempre.

Vam SOL♭ deixar LA♭ de ju RE♭ gar

tan ben acompanyats, SOL♭→ SI♭m i a LA♭ volar sols vam a SI♭m prendre.

Però SOL♭ vam dei LA♭ xar de ju RE♭ gar

com uns in SOL♭→ SI♭m fants, LA♭ ja per SI♭m sempre.

Però en SOL♭ el fons LA♭ d’aquest cor ma RE♭ dur

hi ha un nen SOL♭→ SI♭m petit, LA♭ ara i SI♭m sempre.

Però en SOL♭ el fons LA♭ d’aquest cor ma RE♭ dur

hi ha un nen SOL♭→ SI♭m petit, LA♭ ara i SI♭m sempre.



SOL♭ LA♭ RE♭ SI♭m SOL♭ LA♭ RE♭ LA♭

SOL♭ LA♭ RE♭ SI♭m SOL♭ LA♭ RE♭