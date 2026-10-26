Intro:
LA MI x2 LAAl davant del balcó de casa, MIa través d'un llençol groguenc, LAel terrat indolent s'empassa MIun sol que és de mel. LALa ràdio del bar escampa MIel Barça que perd a la mitja LApart. LAJust damunt del balcó de casa, MIla xiqueta del pis de baix LAfa l'amor espantada amb l'home MIque s'ha de casar LAdemà amb sa mare, que s'entaula MIi l'espera per sopar. LALlavors, quan me n'anava, MId'algun racó ha vingut LAuna cançó oblidada MIque ha fet que torni a pen FA#msar en tu...
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SItu. LAAl costat del balcó de casa, MIla rutina de quarts de nou LAporta els crits d'una veu baldada MIque no esquiva els cops. LAL'escombra del bar recull MIel Barça que ha empatat LAi de penal. LAJo m'he quedat a casa MIpensant si aquesta nit LAuna cançó oblidada MIet fa tornar a pensar en FA#mmi...
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SImi. LA MI LA MI SOL#m FA#m DO#m FA# FA#m SI LAJo m'he quedat a casa MIpensant si aquesta nit LAuna cançó oblidada MIet fa tornar a pensar en FA#mmi...
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SImi. LA MI x8 LA SI
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