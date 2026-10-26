Del balcó de casa (Acords)

Al davant del balcó de casa

Acords Acords
Els Pets
els pets respira
els pets respira
Intro: LA MI x2

LAAl davant del balcó de casa,
MIa través d'un llençol groguenc,
LAel terrat indolent s'empassa
MIun sol que és de mel.
LALa ràdio del bar escampa
MIel Barça que perd a la mitja
LApart.

LAJust damunt del balcó de casa,
MIla xiqueta del pis de baix
LAfa l'amor espantada amb l'home
MIque s'ha de casar
LAdemà amb sa mare, que s'entaula
MIi l'espera per sopar.

LALlavors, quan me n'anava,
MId'algun racó ha vingut
LAuna cançó oblidada
MIque ha fet que torni a penFA#msar en tu...
En SItu.

LAAl costat del balcó de casa,
MIla rutina de quarts de nou
LAporta els crits d'una veu baldada
MIque no esquiva els cops.
LAL'escombra del bar recull
MIel Barça que ha empatat
LAi de penal.

LAJo m'he quedat a casa
MIpensant si aquesta nit
LAuna cançó oblidada
MIet fa tornar a pensar enFA#mmi...
En SImi.

LA MI LA MI SOL#m FA#m DO#m FA# FA#m SI

LAJo m'he quedat a casa
MIpensant si aquesta nit
LAuna cançó oblidada
MIet fa tornar a pensar enFA#mmi...
En SImi.

LA MI x8
LA SI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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