Del sud (Acords)

Agafa'm la mà

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Intro: LA FA#m LA FA#m SIm MI

LAAgafa'm la FA#mmà,
no t'encantis LAi fotem el FA#mcamp.
No hi ha gaire SImtemps per perdre, MIfes maletes.

LAQuan se'ns faci FA#mclar,
ja hem de ser basLAtant frontera enFA#mllà.
Vull dur-te a la SImterra que em va MIveure créixer.

DO#mUn poble desREpert,
gent DO#mde caràcter oREbert.
Amb la SImseva manera MId'anar fent,
no és miREllor o pitjor, és sols MIla meva gent.

Del LAsud.
FA#mSé que tinc la LAsort
FA#mque, si perdo el SImnord,
MIpodré tornar amb REtu. MI

LA FA#m SIm MI

LAEl millor FA#mtresor,
la ironia LAque portem al FA#mcos,
que, si ara SImvens amb mi, poMIdràs entendre.

LAI un grapat FA#md'olors
que no pots sentir LAen cap altre FA#mlloc
et retornen SImde l'oblit uns MIanys enrere.

DO#mI és dels seus REracons
d'on DO#mem surten les canREçons.
I una llum SImque fa brillar MIdiferent.
Sé que REsoc d'on soc i n'esMItic content.

Del LAsud.
FA#mSé que tinc la LAsort
FA#mque, si perdo el SImnord,
MIpodré tornar amb REtu. MI
Del LAsud.
FA#mSé que tinc la LAsort
FA#mque, si perdo el SImnord,
MIpodré tornar amb REtu. MI

LA FA#m x4

Del LAsud.
FA#mSé que tinc la LAsort
FA#mque, si perdo el SImnord,
MIpodré tornar amb REtu. MI
Del LAsud.
FA#mSé que tinc la LAsort
FA#mque, si perdo el SImnord,
MIpodré tornar amb REtu. MI

LA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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