Intro:
LA FA#m LA FA#m SIm MI LAAgafa'm la FA#mmà,
no t'encantis
LAi fotem el FA#mcamp.
No hi ha gaire
SImtemps per perdre, MIfes maletes. LAQuan se'ns faci FA#mclar,
ja hem de ser bas
LAtant frontera en FA#mllà.
Vull dur-te a la
SImterra que em va MIveure créixer. DO#mUn poble des REpert,
gent
DO#mde caràcter o REbert.
Amb la
SImseva manera MId'anar fent,
no és mi
REllor o pitjor, és sols MIla meva gent.
Del
LAsud. FA#mSé que tinc la LAsort FA#mque, si perdo el SImnord, MIpodré tornar amb REtu. MI LA FA#m SIm MI LAEl millor FA#mtresor,
la ironia
LAque portem al FA#mcos,
que, si ara
SImvens amb mi, po MIdràs entendre. LAI un grapat FA#md'olors
que no pots sentir
LAen cap altre FA#mlloc
et retornen
SImde l'oblit uns MIanys enrere. DO#mI és dels seus REracons
d'on
DO#mem surten les can REçons.
I una llum
SImque fa brillar MIdiferent.
Sé que
REsoc d'on soc i n'es MItic content.
Del
LAsud. FA#mSé que tinc la LAsort FA#mque, si perdo el SImnord, MIpodré tornar amb REtu. MI
Del
LAsud. FA#mSé que tinc la LAsort FA#mque, si perdo el SImnord, MIpodré tornar amb REtu. MI LA FA#m x4
Del
LAsud. FA#mSé que tinc la LAsort FA#mque, si perdo el SImnord, MIpodré tornar amb REtu. MI
Del
LAsud. FA#mSé que tinc la LAsort FA#mque, si perdo el SImnord, MIpodré tornar amb REtu. MI LA
no t'encantis
No hi ha gaire
ja hem de ser bas
Vull dur-te a la
gent
Amb la
no és mi
Del
la ironia
que, si ara
que no pots sentir
et retornen
d'on
I una llum
Sé que
Del
Del
Del
Del