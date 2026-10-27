Del sud (Acords)

Del sud, d'allà on la terra mor

Acords Acords
Obrint Pas
obrint pas terra
obrint pas terra
SIm FA#m RE LA x8

Del SImsud, d'allà on la terra FA#mmor,
d'allà on la caMImlor no em deixa veure el SImsol.
Soc del SOLsud i el meu camiREnar
s'ha fet tan compliMImcat que ja no veig el FA#nord.

Del SImsud, la terra dels enLAganys,
la terra d'amarMImgors que sempre assequen SImplors.
Soc del SOLsud, país que ja no hi REés,
que s'amaga del MImtemps, dins el cor de la FA#gent.

Soc del SOLsud del meu REcor.
Soc del MImsud del meu SImmón.
Soc del SOLsud del reREcord,
d'uns paMImïsos sense FA#nom.
Soc del SOLsud dels sentiREments.
Soc del MImsud de les arSImrels.
Soc del SOLsud i porte als REulls
llàgrimes MImde lluita i fuFA#tur.

SIm FA#m RE LA x4

Del SImsud, d'allà on la terra FA#mmor,
d'allà on la caMImlor no em deixa veure el SImsol.
Soc del SOLsud i el meu camiREnar
s'ha fet tan compliMImcat que ja no veig el FA#nord.

Del SImsud, la terra dels enLAganys,
la terra d'amarMImgors que sempre assequen SImplors.
Soc del SOLsud, del front meridioREnal,
del parlar refuMImgiat del somni exiFA#liat.

Soc del SOLsud del meu REcor.
Soc del MImsud del meu SImmón.
Soc del SOLsud del reREcord,
d'uns paMImïsos sense FA#nom.
Soc del SOLsud dels sentiREments.
Soc del MImsud de les arSImrels.
Soc del SOLsud i porte als REulls
llàgrimes MImde lluita i fuFA#tur.
Soc del SOLsud del meu REcor.
Soc del MImsud del meu SImmón.
Soc del SOLsud del reREcord,
d'uns paMImïsos sense FA#nom.
Soc del SOLsud dels sentiREments.
Soc del MImsud de les arSImrels.
Soc del SOLsud i porte als REulls
llàgrimes MImde lluita i fuFA#tur.

SIm FA#m RE LA SIm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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