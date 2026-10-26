DOm→FAAi! Demà, SI♭SI7 DOmdemà… FAui, sí, deSI♭mà…SI7Sí, sí, sí, DOmdemà… FAlo que faré deSI♭mà. DOm→FAAi! Lo que faré demà! Huhuh! SI♭SI7 Un munt de coses que faré DOmdemà… FA Tic SI♭tac tic tac tic tac tic tac! SI7Demà… demà, ho DOmfaré, ho faré FAtot, demà! SI♭Demà ho acabaré tot!… Sí, SI7sí, sí… Acabaré DOmtot lo que no he acaFAbat, sí.SI♭Demà. Ai! Demà.
DOm(Demà, deFAmà, tot canviaSI♭rà), sí, SOLmsí, sí, tot, DOmtot, per demà. FASI♭SOLm
DOm(Demà, deFAmà, tot canviaSI♭rà), DOmlo que FAfaré deSI♭mà! Ai! SOLmLo que faré demà! Huhuh! Un DOmmunt de coses que faré demà FA… SI♭ DOmQue demà FAm'ho trec de soSI♭bre! SOLmNo fa falta deixar-ho DOmper la setmana que ve, FA ho intento fer deSI♭mà, i es fa demà! SOLm DOm→FAAi! Demà, SI♭la òsSOLmtia! DOmAi! DeFAmà. Haha! SI♭Demà, SOLm DOmvaia pedaço FAde demà que portes a soSI♭bre.