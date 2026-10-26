Demà (Acords)

Ai! Demà

Acords Acords
Albert Pla
albert pla anem al llit
albert pla anem al llit
DOm FA SI♭ SI7

DOm→FAAi! Demà, SI♭ SI7
DOmdemà… FAui, sí, deSI♭mà…SI7Sí, sí, sí,
DOmdemà… FAlo que faré deSI♭mà.
DOm→FAAi! Lo que faré demà! Huhuh! SI♭ SI7
Un munt de coses que faré DOmdemà… FA
Tic SI♭tac tic tac tic tac tic tac!
SI7Demà… demà, ho DOmfaré, ho faré FAtot, demà!
SI♭Demà ho acabaré tot!… Sí, SI7sí, sí…
Acabaré DOmtot lo que no he acaFAbat,
sí.SI♭Demà. Ai! Demà.

DOmDemà, FAdemà, demà m'ho menSI♭jo tot, sí,
arrasaré deDOmmà.
FADemà serà la òstia. SI♭
Demà, demà seSI7rà bestial.

DOm(Demà, deFAmà, tot canviaSI♭rà),
sí, SOLmsí, sí, tot, DOmtot, per demà. FA SI♭ SOLm

DOm(Demà, deFAmà, tot canviaSI♭rà),
DOmlo que FAfaré deSI♭mà!
Ai! SOLmLo que faré demà! Huhuh!
Un DOmmunt de coses que faré demà FASI♭
DOmQue demà FAm'ho trec de soSI♭bre!
SOLmNo fa falta deixar-ho DOmper la setmana que ve, FA
ho intento fer deSI♭mà, i es fa demà! SOLm
DOm→FAAi! Demà, SI♭la òsSOLmtia!
DOmAi! DeFAmà. Haha! SI♭Demà, SOLm
DOmvaia pedaço FAde demà que portes a soSI♭bre.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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