Demà (Acords)

La mare diu que cada tres segons

Acords Acords
Blaumut
blaumut equilibri
blaumut equilibri

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

LA♭

DOmLa mare diu que cada tres segons,
després de la siSI♭rena, allà a fora juguen a un joc.
Fan FAmesclatar mil bosses de paper,
però que no hi puc aLA♭nar, que encara fa massa fred.

PasDOmsem l’estona dins l’habitació
amb un fil de bomSI♭beta que no fa gaire de sol
i amb FAmun senyor a qui parlen però no hi és.
El meu cavall de LA♭llauna crec que ja s’avorreix…

Miro el paDOmper de la paret,
que té un diMI♭buix que no em fa el pes.
La mare SOLmdiu que escuri el plat,
que a la cuSI♭llera hi ha un forat.

I que deLA♭mà, potser demà,
al miler de DOmcoses que em passen pel cap
trobaré una esMI♭trella
amagada enSOLmtre milions d’hiverns.
Que podré LA♭triar, potser demà,
del miler de DOmvides que deu tindre un gat.
Comptarem enMI♭rere fins a la priSI♭meLA♭ra.

La DOmmare diu que el temps és un tresor,
que és invisible als SI♭ulls i porta el ritme que ens fa el cor,
que FAmdona voltes per dissimular
i en un rellotge esLA♭pera que sigui ja demà.

DOmEncara sento bosses de paper
darrere el pes SI♭del sostre que aquests dies fa de cel.
I FAmpenso les paraules que hi ha al món
fins que algun somni peLA♭si, fins que m’arribi la son.

Sona un vioDOmlí encartonat
des de la MI♭ràdio del costat.
La mare SOLmdiu que estic de sort
que no exisSI♭teix ni el drac ni el llop…

I que deLA♭mà, potser demà,
al miler de DOmcoses que em passen pel cap
trobaré una esMI♭trella
amagada enSOLmtre milions d’hiverns.
Que podré LA♭triar, potser demà,
del miler de DOmvides que deu tindre un gat.
Comptarem enMI♭rere fins a la priSI♭mera.

LA♭ DOm MI♭ SOLm

Que podré LA♭triar, potser demà,
del miler de DOmvides que deu tindre un gat.
Comptarem enMI♭rere fins a la priSI♭mera.

LA♭ DOm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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