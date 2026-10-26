Deprimit (Acords)

Una nit turmentosa

Acords Acords
Sau
sau per la porta de servei
sau per la porta de servei
Intro: LA RE LA SOL

LAUna nit turmentosa
REen la que plovia whisky
LAi en el meu vas tronava el SOLgel.
LAEls focus llampegaven
REi jo em deia: no pots caure,
LAi estant allà em trobava al SOLcel.

FA#mÉs molt dur haver de SOLmarxar
FA#md'una festa quan tot s'ha aSOLcabat,
FA#mquan la clau no et vol SOLobrir
FA#mi l'alcohol et fa SOLsentir…
depriLAmit. RE LA SOL

LALes nenes es movien
REd'una forma accelerada
LAi el pensament es deforSOLmava.
LAEls cossos, s´enganxaven
REels sexes palpitaven
LAi les noies em deien: vine, SOLsí, vine.

FA#mÉs molt dur haver de SOLmarxar
FA#md'una festa quan tot s'ha aSOLcabat,
FA#mquan la clau no et vol SOLobrir
FA#mi l'alcohol et fa SOLsentir ...
depriLAmit. REOh-oh-oh! DepriLAmit. SOLOh-oh-oh!
DepriLAmit. REOh-oh-oh! DepriLAmit. SOLOh-oh-oh!
DepriLAmit. RE LA SOL

LA RE LA SOL

LADesprés a la matinada,
REencara amb el got a la mà,
LAun raig de sol es SOLdestil·lava.
LAI jo, amb la ment deformada,
REem deia: no pots caure,
LAquan intentava torSOLnar a casa, a casa.

FA#mÉs molt dur haver de SOLmarxar
FA#md'una festa quan tot s'ha aSOLcabat,
FA#mquan la clau no et vol SOLobrir
FA#mi l'alcohol et fa SOLsentir ...

depriLAmit. REOh-oh-oh! DepriLAmit. SOLOh-oh-oh!
DepriLAmit. REOh-oh-oh! DepriLAmit. SOLOh-oh-oh!
DepriLAmit. REOh-oh-oh! DepriLAmit. SOLOh-oh-oh!
DepriLAmit. REOh-oh-oh! DepriLAmit. SOLOh-oh-oh!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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