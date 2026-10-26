Intro:
LA RE LA SOL LAUna nit turmentosa REen la que plovia whisky LAi en el meu vas tronava el SOLgel. LAEls focus llampegaven REi jo em deia: no pots caure, LAi estant allà em trobava al SOLcel. FA#mÉs molt dur haver de SOLmarxar FA#md'una festa quan tot s'ha a SOLcabat, FA#mquan la clau no et vol SOLobrir FA#mi l'alcohol et fa SOLsentir…
depri
LAmit. RE LA SOL LALes nenes es movien REd'una forma accelerada LAi el pensament es defor SOLmava. LAEls cossos, s´enganxaven REels sexes palpitaven LAi les noies em deien: vine, SOLsí, vine. FA#mÉs molt dur haver de SOLmarxar FA#md'una festa quan tot s'ha a SOLcabat, FA#mquan la clau no et vol SOLobrir FA#mi l'alcohol et fa SOLsentir ...
depri
LAmit. REOh-oh-oh! Depri LAmit. SOLOh-oh-oh!
Depri
LAmit. REOh-oh-oh! Depri LAmit. SOLOh-oh-oh!
Depri
LAmit. RE LA SOL LA RE LA SOL LADesprés a la matinada, REencara amb el got a la mà, LAun raig de sol es SOLdestil·lava. LAI jo, amb la ment deformada, REem deia: no pots caure, LAquan intentava tor SOLnar a casa, a casa. FA#mÉs molt dur haver de SOLmarxar FA#md'una festa quan tot s'ha a SOLcabat, FA#mquan la clau no et vol SOLobrir FA#mi l'alcohol et fa SOLsentir ...
depri
LAmit. REOh-oh-oh! Depri LAmit. SOLOh-oh-oh!
Depri
LAmit. REOh-oh-oh! Depri LAmit. SOLOh-oh-oh!
Depri
LAmit. REOh-oh-oh! Depri LAmit. SOLOh-oh-oh!
Depri
LAmit. REOh-oh-oh! Depri LAmit. SOLOh-oh-oh!
depri
depri
Depri
Depri
depri
Depri
Depri
Depri