Des de la nit (Acords)

Avui no t'escric per a parlar de pau

Acords Acords
Obrint Pas
obrint pas terra
obrint pas terra
DOmAvui no t'escric per a parlar de SOLmpau,
SOL#avui no són dies de mirar-se als DOmulls
i caSOLmllar.

DOmS'obren ferides als camps dels venSOLmçuts,
RE#creixen els murs que em separen a FAmmi
de SOLtu.

DOmL'horta de València tocada de SOLmmort,
SOL#1000 anys de història arrasats en seDOmgons,
terra, treball, cultura, sentiSOLmment,
RE#paraules mortes per la supèrbia FAmdel poSOLder.

DOm SOL# FAm SOL x2

DOmPerò aquí neix la resisSOL#tència,
negació del seu oFAmblit,
armes de raó i consSOLciència
alçant teixits de comproDOmmís.
Avui t'escric des de la SOL#nit,
encerclat per l'eneFAmmic,
convocat per la meSOLmòria
i disposat a no moFAmrir. SOL

Solidari,FAmsoliSOLdària, FAm SOL
solidari. FAm SOL

SOL FAm x2

DOmAvui no t'escric per a parlar de SOLmpau,
SOL#avui no són dies de mirar-se als DOmulls
i caSOLmllar.

DOmS'esperen tempestes als camps dels SOLmvençuts,
RE#reforcen els murs que em separen a FAmmi
de SOLtu.

DOmLes terres de l'Ebre tocades de SOLmmort,
SOL#pobles i comarques disposats a DOmtot,
aigua, treball, cultura, sentiSOLmment,
RE#paraules mortes per la supèrbia FAmdel poSOLder.

DOm SOL# FAm SOL x2

DOmPerò aquí neix la resisSOL#tència,
negació del seu oFAmblit,
armes de raó i consSOLciència
alçant teixits de comproDOmmís.
Avui t'escric des de la SOL#nit,
encerclat per l'eneFAmmic,
convocat per la meSOLmòria
i disposat a no moFAmrir. SOL
DOmPerò aquí neix la resisSOL#tència,
negació del seu oFAmblit,
armes de raó i consSOLciència
alçant teixits de comproDOmmís.
Avui t'escric des de la SOL#nit,
encerclat per l'eneFAmmic,
convocat per la meSOLmòria
i disposat a no moFAmrir. SOL

Solidari,FAmsoliSOLdària, FAm SOL
solidari. FAm SOL

SOL DO SOL DO FA DOm SOL DO x2
SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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