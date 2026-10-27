DOmAvui no t'escric per a parlar de SOLmpau, SOL#avui no són dies de mirar-se als DOmulls i caSOLmllar.
DOmS'obren ferides als camps dels venSOLmçuts, RE#creixen els murs que em separen a FAmmi de SOLtu.
DOmL'horta de València tocada de SOLmmort, SOL#1000 anys de història arrasats en seDOmgons, terra, treball, cultura, sentiSOLmment, RE#paraules mortes per la supèrbia FAmdel poSOLder.
DOmSOL#FAmSOL x2
DOmPerò aquí neix la resisSOL#tència, negació del seu oFAmblit, armes de raó i consSOLciència alçant teixits de comproDOmmís. Avui t'escric des de la SOL#nit, encerclat per l'eneFAmmic, convocat per la meSOLmòria i disposat a no moFAmrir. SOL
Solidari,FAmsoliSOLdària, FAmSOL solidari. FAmSOL
SOLFAm x2
DOmAvui no t'escric per a parlar de SOLmpau, SOL#avui no són dies de mirar-se als DOmulls i caSOLmllar.
DOmS'esperen tempestes als camps dels SOLmvençuts, RE#reforcen els murs que em separen a FAmmi de SOLtu.
DOmLes terres de l'Ebre tocades de SOLmmort, SOL#pobles i comarques disposats a DOmtot, aigua, treball, cultura, sentiSOLmment, RE#paraules mortes per la supèrbia FAmdel poSOLder.
DOmSOL#FAmSOL x2
DOmPerò aquí neix la resisSOL#tència, negació del seu oFAmblit, armes de raó i consSOLciència alçant teixits de comproDOmmís. Avui t'escric des de la SOL#nit, encerclat per l'eneFAmmic, convocat per la meSOLmòria i disposat a no moFAmrir. SOL DOmPerò aquí neix la resisSOL#tència, negació del seu oFAmblit, armes de raó i consSOLciència alçant teixits de comproDOmmís. Avui t'escric des de la SOL#nit, encerclat per l'eneFAmmic, convocat per la meSOLmòria i disposat a no moFAmrir. SOL