LASi pogués tornar a Menorca… SIRespira, mira que bonica que és la MIvida quan estàs amb els DO#mgermans i se t'oblida l'ahir.
LAAhora que disputo y me falta el aire, SIno me creo a nadie, no es importante MIvivir con el ansia 'e pensar a lo grande DO#my soñar con tus planes, SOL#mcumplir los que falten. LASé que soy el único que manda en la vida SIque llevo. MISé que en el momento que sueño me vienen DO#mtodo' los recuerdo'. LAAhora encontré lo que pensaba desde SImpeSOL#mqueño: DO#mcantar en escenarios y MIluego guardar los moLAmento'. Mm-mm!
LAI recordo quan tot era un somni (somni), SIquan pujava a l'escenari, tot es feia gran, MIaltes hores a l'estudi. Yeah! DO#mCantava per poguer seguir endavant.
LATot per culpa meva, no tinc diners a la compta. SII és que estic cansat de les meves paranoies. MIM'has enverinat amb el teu amor de festa. DO#mVaig fotut de Jäger, puta, ja em pilla l'amnèsia.
LATodo por mi culpa, no tengo money en la cuenta. SIYo ya estoy cansao' de to' mis paranoia' (-noia). MIY aunque sea tarde, aquí sigo pensando en ella, DO#mde esos días junto', los viaje' a Formentera.
LAY quién me lo iba a decir (decir, decir), SIpor party son cinco mil (son cinco). MIQuién me lo iba a decir (no, no) DO#mque hoy en día 'tamo aquí.
LALos veranos en la playa o si no, en la piscina, SIen el estudio o en la casa, que se queje la vecina. MITodo el día estoy con gula, metido en la cocina. DO#mAparta, que voy muy ràpid, pero no tenemos prisa. LAEsto no es tirarle mucho a ver si tú gana', SIesto es trabajar muy duro siempre pa' la mama. MINo es si te imagina' lo que tú planeabas, DO#mes haber logrado lo que tú soñabas (lo que tú soñabas).
LAEl pare em va dir que si vull seguir sent rockstar, SIjo li vaig dir que això no fa per mi. Ey! MISom la new era, bitch, la terra és nostra. DO#mDono gràcies a tots els que estan des del dia 1. LAEncara estic esperant la meva condemna per tu. SIReso per la família que estima a la seva gent. MIMe'n ric del panorama català. DO#mA vegades innocent 'el que podem guanyar. Mm!
LAQui pogués tornar a Menorca, SIquan fèiem cubates al sol de la costa, MIquan després de col·locar-la et trucaven a la porta, DO#mi la casa full de birres amb tota la penya morta LAde la farra d'ahir, de les rises, shawty, SIde no saber on som, no saber què és dormir!
MIRespira, mira que bonica que és la vida DO#mquan estàs amb els germans i se t'oblida l'ahir. LADe fumar-la al mig del mar mentre el sol es ponia, SIi la calma, a les 9 del matí fent-me el «bon dia», SOL#en una cala, camino en trajectòria no guiada, DO#mquan ens rebia el Cosp amb unes creps de matinada. LAYanito, encén el petardo, que se'ns fa tard. SIEls mojitos a la barra del bar. MILa nostra felicitat es construeix SIal dia a dia: DO#mles paelles, els polvos, el sol i la sangria.
LAI recordo quan tot era un somni, SIquan pujava a l'escenari, tot es feia gran, MIaltes hores a l'estudi. Yeah! DO#mCantava per poguer seguir endavant.
LATodo por mi culpa, no tengo money en la cuenta. SIYo ya estoy cansao' de to' mis paranoia'. MIY aunque sea tarde, aquí sigo pensando en ella, DO#mde esos días junto', los viaje' a Formentera.
LAY quién me lo iba a decir (decir, decir), SIpor party son cinco mil (son cinco). MIQuién me lo iba a decir (no, no) DO#mque hoy en día 'tamo aquí.
LASé que soy el único que manda en la vida que llevo. SII recordo quan tot era un somni. MIQuién me lo iba a decir DO#mque hoy en día 'tamo aquí.