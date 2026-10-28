MI DO#m



LA Si pogués tornar a Menorca…

SI Respira, mira que bonica que és la MI vida

quan estàs amb els DO#m germans i se t'oblida l'ahir.



LA Ahora que disputo y me falta el aire,

SI no me creo a nadie, no es importante

MI vivir con el ansia 'e pensar a lo grande

DO#m y soñar con tus planes, SOL#m cumplir los que falten.

LA Sé que soy el único que manda en la vida SI que llevo.

MI Sé que en el momento que sueño me vienen DO#m todo' los recuerdo'.

LA Ahora encontré lo que pensaba desde SIm pe SOL#m queño:

DO#m cantar en escenarios y MI luego guardar los mo LA mento'. Mm-mm!



LA I recordo quan tot era un somni (somni),

SI quan pujava a l'escenari, tot es feia gran,

MI altes hores a l'estudi. Yeah!

DO#m Cantava per poguer seguir endavant.



LA Tot per culpa meva, no tinc diners a la compta.

SI I és que estic cansat de les meves paranoies.

MI M'has enverinat amb el teu amor de festa.

DO#m Vaig fotut de Jäger, puta, ja em pilla l'amnèsia.



LA Todo por mi culpa, no tengo money en la cuenta.

SI Yo ya estoy cansao' de to' mis paranoia' (-noia).

MI Y aunque sea tarde, aquí sigo pensando en ella,

DO#m de esos días junto', los viaje' a Formentera.



LA Y quién me lo iba a decir (decir, decir),

SI por party son cinco mil (son cinco).

MI Quién me lo iba a decir (no, no)

DO#m que hoy en día 'tamo aquí.



LA Los veranos en la playa o si no, en la piscina,

SI en el estudio o en la casa, que se queje la vecina.

MI Todo el día estoy con gula, metido en la cocina.

DO#m Aparta, que voy muy ràpid, pero no tenemos prisa.

LA Esto no es tirarle mucho a ver si tú gana',

SI esto es trabajar muy duro siempre pa' la mama.

MI No es si te imagina' lo que tú planeabas,

DO#m es haber logrado lo que tú soñabas (lo que tú soñabas).



LA El pare em va dir que si vull seguir sent rockstar,

SI jo li vaig dir que això no fa per mi. Ey!

MI Som la new era, bitch, la terra és nostra.

DO#m Dono gràcies a tots els que estan des del dia 1.

LA Encara estic esperant la meva condemna per tu.

SI Reso per la família que estima a la seva gent.

MI Me'n ric del panorama català.

DO#m A vegades innocent 'el que podem guanyar. Mm!



LA Qui pogués tornar a Menorca,

SI quan fèiem cubates al sol de la costa,

MI quan després de col·locar-la et trucaven a la porta,

DO#m i la casa full de birres amb tota la penya morta

LA de la farra d'ahir, de les rises, shawty,

SI de no saber on som, no saber què és dormir!



MI Respira, mira que bonica que és la vida

DO#m quan estàs amb els germans i se t'oblida l'ahir.

LA De fumar-la al mig del mar mentre el sol es ponia,

SI i la calma, a les 9 del matí fent-me el «bon dia»,

SOL# en una cala, camino en trajectòria no guiada,

DO#m quan ens rebia el Cosp amb unes creps de matinada.

LA Yanito, encén el petardo, que se'ns fa tard.

SI Els mojitos a la barra del bar.

MI La nostra felicitat es construeix SI al dia a dia:

DO#m les paelles, els polvos, el sol i la sangria.



LA I recordo quan tot era un somni,

SI quan pujava a l'escenari, tot es feia gran,

MI altes hores a l'estudi. Yeah!

DO#m Cantava per poguer seguir endavant.



LA Todo por mi culpa, no tengo money en la cuenta.

SI Yo ya estoy cansao' de to' mis paranoia'.

MI Y aunque sea tarde, aquí sigo pensando en ella,

DO#m de esos días junto', los viaje' a Formentera.



LA Y quién me lo iba a decir (decir, decir),

SI por party son cinco mil (son cinco).

MI Quién me lo iba a decir (no, no)

DO#m que hoy en día 'tamo aquí.



LA Sé que soy el único que manda en la vida que llevo.

SI I recordo quan tot era un somni.

MI Quién me lo iba a decir

DO#m que hoy en día 'tamo aquí.



SI MI LA SI DO#m SI MI FA#m DO#m MI