MIAprendre a estimar protegint cada llaDO#mvor perquè arreli endins i així créixer amb l’escalLAfor. L’abraço, l’abraço tan MIfort. Aprendre a mirar un camí a, l’inteDO#mrior expandir els confins que dibuixen el que LAsoc. Abraçar-me, abraçar-me tan MIfort. DO#mSI7
LASeguir proSI7vant de polir MIles aresSOL#mtes del cor, LA seguir en SI7guerra amb les MIcoses que el SOL#mmón de mi espera LA i no SI7vull per iDO#mnèrcia acaSOL#mbar fent-les, LAdesapreSI7nent per tornar a aMIprendre.
Entendre qui soc, procurar escoltar-me DO#mmés, perdonar-me i ser més brillant en la fosLAcor, acceptar que també jo tinc MIpor. Desvestir-me les armadures i els DO#mseus murs, ensorrar l’espai que em separa avui de LAtu, celebrar-me, celebrar-me tan MInu. DO#mSI7
LASeguir proSI7vant de polir MIles aresSOL#mtes del cor, LA seguir en SI7guerra amb les MIcoses que el SOL#mmón de mi espera LA i no SI7vull per iDO#mnèrcia acaSOL#mbar fent-les, LAdesapreSI7nent per tornar a aMIprendre.
LAI desSOL#7fer els vells paDO#mtrons que em governen, DO#7revisar tot el que encara FA#msoc, SI7per trencar les iMInèrcies, SOL#7despullar les creences, DO#m FA#7malgrat que pugui ser un procés doloSI7rós.
MIAprendre a estimar protegint cada llavor DO#m perquè arreli endins i així créixer amb l’escalLAfor. L’abraço, m’abraço tan MIfort.