Desaprenent (Acords)

Aprendre a estimar protegint cada llavor

Acords Acords
Sergi Carbonell
sergi carbonell refugi
sergi carbonell refugi
MIAprendre a estimar protegint cada llaDO#mvor
perquè arreli endins i així créixer amb l’escalLAfor.
L’abraço, l’abraço tan MIfort.
Aprendre a mirar un camí a, l’inteDO#mrior
expandir els confins que dibuixen el que LAsoc.
Abraçar-me, abraçar-me tan MIfort. DO#m SI7

LASeguir proSI7vant de polir MIles aresSOL#mtes del cor, LA
seguir en SI7guerra amb les MIcoses que el SOL#mmón de mi espera LA
i no SI7vull per iDO#mnèrcia acaSOL#mbar fent-les,
LAdesapreSI7nent per tornar a aMIprendre.

Entendre qui soc, procurar escoltar-me DO#mmés,
perdonar-me i ser més brillant en la fosLAcor,
acceptar que també jo tinc MIpor.
Desvestir-me les armadures i els DO#mseus murs,
ensorrar l’espai que em separa avui de LAtu,
celebrar-me, celebrar-me tan MInu. DO#m SI7

LASeguir proSI7vant de polir MIles aresSOL#mtes del cor, LA
seguir en SI7guerra amb les MIcoses que el SOL#mmón de mi espera LA
i no SI7vull per iDO#mnèrcia acaSOL#mbar fent-les,
LAdesapreSI7nent per tornar a aMIprendre.

LAI desSOL#7fer els vells paDO#mtrons que em governen,
DO#7revisar tot el que encara FA#msoc,
SI7per trencar les iMInèrcies, SOL#7despullar les creences, DO#m
FA#7malgrat que pugui ser un procés doloSI7rós.

MIAprendre a estimar protegint cada llavor DO#m
perquè arreli endins i així créixer amb l’escalLAfor.
L’abraço, m’abraço tan MIfort.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi