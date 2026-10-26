Quan des de
SImpetits MIplegats
a
LAnàvem a fer FA#mmal,
per
SImmolt que ens arris MIquéssim, SImFA#m (*) MI
no
LAt'enxampaven FA#mmai.
Sempre al capda
SImvant ma MInant,
un
LAlíder natu FA#mral,
bri
SImllant i sense es MIcrúpols,
re
LAbel i radical. FAEres molt MIllest FAi vas canvi MIar FAel vermell MIper FAun to més MIblau.
Descafeï
SImnat com un trist ta MIllat,
tebi per
LAfora i per dins gla FA#mçat.
Tan triomfa
SImdor i tan desgra MIciat,
des
LAcafeï FA#mnat.
Ara he compro
SImvat, mi MIrant
la
LApremsa comar FA#mcal,
que el
SImtrajo i la cor MIbata SImFA#m (*) MI
ja
LAno et molesten FA#mtant.
Fa deu dies
SImt'has ca MIsat
amb
LAuna de vint FA#manys
que,
SImquan no hi ets, s'en MItén amb
el
LAteu assessor fiscal.
(La-
FAmi-re) MIla
A
FALA fei MIna
(la-
FAmi-re) MIla
ma
FAnes MItant,
(la-
FAmi-sol) MIfa#m
però els diu
FAmen MIges
no
FAsaps qui tru MIcar.
Descafeï
SImnat com un trist ta MIllat,
tebi, in
LAsípid i descre FA#mmat.
Tan triomfa
SImdor i tan desgra MIciat,
desca
LAfeï FA#mnat. RESIm DO#mMI DOLA SImFA#m SOLmSIm FA#mMI RE- MILA-MI LA. REL'altre DO#mdia DOens vam SImtrobar: SOLmdos es FA#mtranys que
no es
MIvan saludar.
Descafeï
SImnat és com t'has que MIdat,
tebi per
LAfora i per dins gla FA#mçat.
Tan triomfa
SImdor i tan desgra MIciat, SImFA#m (*) MI
des
LAcafeï FA#mnat.
Descafeï
SImnat és com t'has que MIdat,
tebi, in
LAsípid i descre FA#mmat.
Sense prin
SImcipis ni digni MItat,
desca
LAfeï FA#mnat.
a
per
no
Sempre al capda
un
bri
re
Descafeï
tebi per
Tan triomfa
des
Ara he compro
la
que el
ja
Fa deu dies
amb
que,
el
(La-
A
(la-
ma
(la-
però els diu
no
Descafeï
tebi, in
Tan triomfa
desca
no es
Descafeï
tebi per
Tan triomfa
des
Descafeï
tebi, in
Sense prin
desca