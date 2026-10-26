Descafeïnat (Acords)

[SIm MI LA FA#m SIm MI LA-MI LA]

Acords Acords
Els Pets
els pets agost
els pets agost
Quan des de SImpetits MIplegats
aLAnàvem a fer FA#mmal,
per SImmolt que ens arrisMIquéssim,
SImFA#m (*) MI
no LAt'enxampaven FA#mmai.

Sempre al capdaSImvant maMInant,
un LAlíder natuFA#mral,
briSImllant i sense esMIcrúpols,
reLAbel i radical.

FAEres molt MIllest
FAi vas canviMIar
FAel vermell MIper
FAun to més MIblau.

DescafeïSImnat com un trist taMIllat,
tebi per LAfora i per dins glaFA#mçat.
Tan triomfaSImdor i tan desgraMIciat,
desLAcafeïFA#mnat.

Ara he comproSImvat, miMIrant
la LApremsa comarFA#mcal,
que el SImtrajo i la corMIbata
SImFA#m (*) MI
ja LAno et molesten FA#mtant.

Fa deu dies SImt'has caMIsat
amb LAuna de vint FA#manys
que, SImquan no hi ets, s'enMItén amb
el LAteu assessor fiscal.

(La-FAmi-re) MIla
A FALA feiMIna
(la-FAmi-re)MIla
maFAnes MItant,
(la-FAmi-sol) MIfa#m
però els diuFAmenMIges
no FAsaps qui truMIcar.

DescafeïSImnat com un trist taMIllat,
tebi, inLAsípid i descreFA#mmat.
Tan triomfaSImdor i tan desgraMIciat,
descaLAfeïFA#mnat.

RESIm DO#mMI DOLA SImFA#m SOLmSIm FA#mMI RE-MILA-MI LA.

REL'altre DO#mdia
DOens vam SImtrobar:
SOLmdos esFA#mtranys que
no es MIvan saludar.

DescafeïSImnat és com t'has queMIdat,
tebi per LAfora i per dins glaFA#mçat.
Tan triomfaSImdor i tan desgraMIciat,
SImFA#m (*) MI
desLAcafeïFA#mnat.

DescafeïSImnat és com t'has queMIdat,
tebi, inLAsípid i descreFA#mmat.
Sense prinSImcipis ni digniMItat,
descaLAfeïFA#mnat.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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