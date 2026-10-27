MIDiuen que LAl'esperança MIés l'últim LAque es perd, diuen que si lluites fins al final, podràs
amb tot i DO#mmés REenllà.
MII també diLAuen que de DO#mtot REse n'aprèn i que al final tot anirà bé.
MINo tinc por de tornar LAa intentar-ho, em MIcaic, m'aixeco i, si cal, em torno a alçar, soc més
fort del que LAtots pensen i aiDO#mxò no REem cal a ningú demostrar, només em cal confiar.
MIVull LAperdre MIla por a dir.
MIVull conèixer-te, LAm'agrades, crec que t'estimo, vull estimar-te.
DO#mVols jugar a tenREnis? Anem junts de viatge a París.
MIVull conèixer-te, m'aLAgrades, em poses, crec que t'estimo, vull estimar-te.
DO#mVols jugar a tenREnis? Anem junts de viatge a París.
MINo hi ha cap LAnorma que digui com hem d'actuar.
MINo hi ha cap LAnorma, només és SIqüestió de parlar i deixar-te portar…
MIVull LAperdre MIla por a dir.
FA#Vull conèixer-te, m'aSIgrades, em poses, crec que t'estimo, vull estimar-te.
RE#Vols jugar a MItennis? Anem junts de viatge a París.
RE#Vols jugar a MItennis? Anem junts de viatge a París.
FA#El teu somriure és SIinfinit, però quan RE#el veig, em faig MIpetit, no deixo de somriure ni de cridar per dintre…
FA#No sé com exSIplicar-ho, jo RE#em faig peMItit, però tu em fas gran, em fas créixer…
FA#I em SIsento RE#com MIsi estigués volant.
FA#Vull conèixer-te, SIm'agrades, crec que t'estimo, vull estimar-te.
RE#Vols jugar a tenMInis? Anem junts de viatge a París.
RE#Vols jugar a tenMInis? Anem junts de viatge a París.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.