Descobrint verds (Acords)

Diuen que l'esperança és l'últim que es perd, diuen que si lluites fins al final, podràs

Acords Acords
Max Ballesté
MIDiuen que LAl'esperança MIés l'últim LAque es perd, diuen que si lluites fins al final, podràs
amb tot i DO#mmés REenllà.
MII també diLAuen que de DO#mtot REse n'aprèn i que al final tot anirà bé.

MINo tinc por de tornar LAa intentar-ho, em MIcaic, m'aixeco i, si cal, em torno a alçar, soc més
fort del que LAtots pensen i aiDO#mxò no REem cal a ningú demostrar, només em cal confiar.

MIVull LAperdre MIla por a dir.

MIVull conèixer-te, LAm'agrades, crec que t'estimo, vull estimar-te.
DO#mVols jugar a tenREnis? Anem junts de viatge a París.

MIVull conèixer-te, m'aLAgrades, em poses, crec que t'estimo, vull estimar-te.
DO#mVols jugar a tenREnis? Anem junts de viatge a París.

MINo hi ha cap LAnorma que digui com hem d'actuar.
MINo hi ha cap LAnorma, només és SIqüestió de parlar i deixar-te portar…

MIVull LAperdre MIla por a dir.

FA#Vull conèixer-te, m'aSIgrades, em poses, crec que t'estimo, vull estimar-te.
RE#Vols jugar a MItennis? Anem junts de viatge a París.
RE#Vols jugar a MItennis? Anem junts de viatge a París.

FA#El teu somriure és SIinfinit, però quan RE#el veig, em faig MIpetit, no deixo de somriure ni de cridar per dintre…

FA#No sé com exSIplicar-ho, jo RE#em faig peMItit, però tu em fas gran, em fas créixer…
FA#I em SIsento RE#com MIsi estigués volant.

FA#Vull conèixer-te, SIm'agrades, crec que t'estimo, vull estimar-te.
RE#Vols jugar a tenMInis? Anem junts de viatge a París.
RE#Vols jugar a tenMInis? Anem junts de viatge a París.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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