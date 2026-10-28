Desdeny (Acords)

He pintat de vermell el teu oblid

Acords Acords
Kitsch
SOL#mHe pintat de vermell el teu oblid,
MIhe guardat el meu goig dins una capça
FA#i al calendari he afegit la data
SOL#mdel diFA#a SOL#mque he FA#de tornar-me boig.

SOL#mM'ha semblat sentir veus dins el meu cap,
MIdient que ja fa temps vas enganyar-me.
FA#No sé si mai t'ho podré perdonar
SOL#mper fer FA#que SOL#mtu no perFA#dis l'esperança.

SOL#mQuanFA#tes inMIdigFA#nitats fan necessari un crim?
SOL#mQuanta FA#miMIsèriFA#a forma una desgràcia?
SOL#mQuantes deFA#sil·lusions MIabans del cop FA#de gràcia?
SOL#mQuè hi FA#ha MIque FA#sigui més amarg que el dol?

SOL#mCada instant podria semblar un any,
MIi el més difícil esdevenir ara.
FA#Qui et pot negar que dins la seva cara
SOL#mno amaFA#ga, SOL#men reaFA#litat, la d'un estrany?

SOL#mSovint no hi ha perquès, no hi ha favors,
MInomés uns quants porucs batecs del cor
FA#recordant-nos feixucs a cada toc
SOL#mque som, FA#noSOL#mmés, fets de FA#pols animada.

SOL#mQuanFA#tes inMIdigFA#nitats fan necessari un crim?
SOL#mQuanta FA#miMIsèriFA#a forma una desgràcia?
SOL#mQuantes deFA#sil·lusions MIabans del cop FA#de gràcia?
SOL#mQuè hi FA#ha MIque FA#sigui més amarg que el dol?

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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