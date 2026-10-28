SOL#mHe pintat de vermell el teu oblid, MIhe guardat el meu goig dins una capça FA#i al calendari he afegit la data SOL#mdel diFA#a SOL#mque he FA#de tornar-me boig.
SOL#mM'ha semblat sentir veus dins el meu cap, MIdient que ja fa temps vas enganyar-me. FA#No sé si mai t'ho podré perdonar SOL#mper fer FA#que SOL#mtu no perFA#dis l'esperança.
SOL#mQuanFA#tes inMIdigFA#nitats fan necessari un crim? SOL#mQuanta FA#miMIsèriFA#a forma una desgràcia? SOL#mQuantes deFA#sil·lusions MIabans del cop FA#de gràcia? SOL#mQuè hi FA#ha MIque FA#sigui més amarg que el dol?
SOL#mCada instant podria semblar un any, MIi el més difícil esdevenir ara. FA#Qui et pot negar que dins la seva cara SOL#mno amaFA#ga, SOL#men reaFA#litat, la d'un estrany?
SOL#mSovint no hi ha perquès, no hi ha favors, MInomés uns quants porucs batecs del cor FA#recordant-nos feixucs a cada toc SOL#mque som, FA#noSOL#mmés, fets de FA#pols animada.
SOL#mQuanFA#tes inMIdigFA#nitats fan necessari un crim? SOL#mQuanta FA#miMIsèriFA#a forma una desgràcia? SOL#mQuantes deFA#sil·lusions MIabans del cop FA#de gràcia? SOL#mQuè hi FA#ha MIque FA#sigui més amarg que el dol?